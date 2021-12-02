الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أبوالعطا: القابضة للتشييد والتعمير تسعى للحصول على مشروعات جديدة فى أفريقيا

هشام أبو العطا
هشام أبو العطا

قال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركات المقاولات التابعة لها تسعي للحصول علي مشروعات في الدول الأفريقية في إطار الاستفادة من التوجه الحالي للتعاون مع الدول الأفريقية.

 

وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة تسعى لدخول الأسواق الأفريقية مع ضمان الحكومة حتي تستطيع الحصول علي مستحقاتها في الدول التي تحتاج لذلك.

 

وأوضح أن شركات المقاولات التابعة لها حصلت علي عدة مشروعات في عمان والإمارات وتسعي للدخول في الأسواق الليبية والعراقية.

 

وكشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن خطة إعادة هيكلة الإدارات في الشركات، لافتا إلى إنه جاري العمل على تنظيم هيكلة الإدارات في الشركات وفقًا للائحة الجديدة.

وأوضح أنه سيتم العمل علي تعديل منظومة الإدارة في القيادات التنفيذية وفقًا للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في اللائحة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم دمج شركات المقاولات في 6 كيانات، مؤكدًا أن هذا الدمج يستهدف أحداث التكامل فيما بينهم، مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث دمج خاص بالنشاط لكل شركة، لكنه لم يحدث حاليًا حيث تستهدف الشركة القابضة أحداث دمج متخصص في النشاط بمعنى أن تكون هناك شركة خاصة بالطرق والبنية التحتية وأخرى، خاصة بالانشاءات بحيث كل شركة تكون متخصصة في نشاط معين من الكيانات الـ6 التي تم دمجها.

 

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير كشف عن عوائد مشروع تطوير الأرض المجاورة المحكمة الدستورية بالمعادي، لافتا إل أن عوائد المشروع تبلغ 41 مليار جنيه، موضحًا أن شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لها مشروعات عملاقة تدر عائد جيد للغاية تمثل نسبة كبيرة فيما تحقق إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

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