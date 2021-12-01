الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 ضمانات يضعها «حماية المستهلك» للحماية من تلاعب شركات الصيانة

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يسير جهاز حماية المستهلك بخطى ثابتة لضبط الأسواق المحلية ومواجهة الغش وجشع التجار، ويعتمد الجهاز على 6 محاور أساسية لضمان التزام شركات الصيانة بالمواعيد المحددة والتي تصل إلى ثلاثه أيام لانهاء مشكلة العميل ..

 

أولًا دائما رسالته إلي المستهلكين بأن يكون الرائد في تقديم خدمة حكومية للمستهلك المصري بجودة عالمية .
ثانيا العمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

ثالثا الوصول الى المواطن فى جميع او غالبيه المحافظات لحل مشاكله سواء من الشكاوى التى يتلقاها من خلال المكاتب المنتشره على مستوى المحافظات والعمل على حلها وازالتها فورا.

رابعا يقوم الجهاز من خلال الادوات و الامكانيات المتاحة بنشر عدد من السيارات المتحركة والمتنقله والتي تضم عدد من ماموري الضبط القضائي للوصول الى الاسواق واستهداف الحملات الرقابية المكثفه على المحال التجاريه وعلى الشركات وعلى جميع الانشطة التجارية والصناعية  للتاكد من التزام التجار والصناع  بتواريخ الانتاج والصلاحيه وتدوين الاسعار على العبوات وعلى السلع والمنتجات.

خامسا يقوم الجهاز بحل مشاكل التي يتلقاها والشكاوى للمستهلكين بنسبه 90 % مقارنة  بالسنوات الماضيه وهي اسرع حلول  في اوقات قياسية محددة في الشكاوى التي يتلقاها يوميا من خلال الخط الساخن او الايميل الالكتروني او شبكات التواصل الاجتماعي او الصفحة الرسمية أو الاتصالات الهاتفيه او من مكاتب البريد في خلال الشكاوى التي يتم تقديمها من خلال استمارة مجانيه.

سادسا حقق الجهاز عدد من الانجازات وهي التزام معارض السيارات في تدوين الاسعار  كملصقات على السيارات على مستوى المحافظات بنسبه 70 % الى 80 % منذ البدء في تطبيق القرار في منتصف نوفمبر الماضي وحتي الان ادي  الى استقرار اسعار السيارات في الاسواق والحفاظ على اموال الدولة وخاصة في تحصيل الضريبة الشاملة على تلك السلع والمنتجات وعدم استغلال المستهلكين في فرض اموال إضافية والقضاء على ما يسمى بظاهرة الاوفر برايس.

 

 

حماية المستهلك حملات جهاز حماية المستهلك ضبط الأسواق شبكات التواصل الإجتماعي العدالة الإجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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