الخميس 02 ديسمبر 2021
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اقتصاد

«صناعة المعلومات»: قرار التعريفة الجمركية لا يشمل الحاسبات الآلية وأجهزة الكمبيوتر

المهندس خالد إبراهيم
المهندس خالد إبراهيم

قال المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن مبيعات الهواتف الذكية في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 8-12%  بعد تطبيق التعريفة الجمركية على المنتجات الإلكترونية المستوردة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة تبعيات هذا القرار على السوق وتأثيره على المستخدمين ووضع توصيات وحلول لتفادي حالة الركود المتوقعة خلال بداية تطبيق القرار.

وأضاف نائب رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطبيق القرار سيحمي الصناعة المحلية ويحافظ على الاستثمارات القائمة في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الحالية تجاوز 100 مليار جنيه سنويا، وهذا دفع وزارة المالية إلى إعادة تطوير وتحديث منظومتي الجمارك والضرائب بما يحفظ موارد الدولة ويمنع أي ممارسات غير مشروعة أثناء عمليات الاستيراد للمنتجات الإلكترونية.

وأضاف إبراهيم أنه سيتم دراسة جميع الخيارات والحلول، حيث إن السوق سيشهد حرق أسعار للمنتجات المخزنة بهدف جذب شريحة جديدة من المستهلكين وقدر تقوم الشركات بعروض مخفضة بنسبة تصل 10-15 % بهدف استعادة القوة الشرائية خلال الشهر الأول من تطبيق هذه القرار.

وتابع أن القرار لا يشمل أجهزة الحاسبات والاب توب، حيث إن هذه المنتجات معفاة من الجمارك بحسب القانون أما الهواتف الذكية فتدخل ضمن الأجهزة الترفيهية، وهذا أدى إلى تطبيق التعريفة الجديدة عليها، مشيرا إلى أن سوق الحاسبات تشهد نموًا كبيرًا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأوضح أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في التعليم واعتماد المناهج الدراسية أونلاين ستؤدي إلى زيادة كبيرة في مبيعات الحاسبات والتابلت واللاب توب والهواتف الذكية، مما سيدفع السوق إلى العودة مرة أخرى مع بداية العام المقبل إلى طبيعته بعد حالة الارتباك التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي.

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