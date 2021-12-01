الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: احتياجاتنا من السكر تصل لـ3.3 مليون طن سنويًا

السكر الأبيض
السكر الأبيض

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن احتياجاتنا من السكر تصل نحو 3 ملايين طن و300 ألف طن سنويًا، ويصل متوسط استهلاك الفرد من السكر 34 كيلو سنويًا، ما يؤكد نجاح الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي لأول مرة 90% من السكر المحلى وتمت زيادة المساحات المنزرعة بنجر لـ610 ألف فدان خلال العام الجاري، بعدما كانت لا تتجاوز في الماضي 200 ألف فدان.

وأضافت الوزارة أن هناك زيادة معدلات الضخ  للسكر في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق المحلية، ما يؤدي إلى زيادة المعروض للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر في المحال التجارية والأسواق نتيجة ارتفاع أسعار السكر عالميًا.

وقال عبدالمنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين، رئيس قطاع التجارة الداخلية لـ"الدستور" إن المواطن يحصل على احتياجاته من السكر التمويني على البطاقات التموينية بسعر ثابت 8 جنيهات ونصف الجنيه، ولدينا أرصدة تكفي الاحتياجات المحلية خلال الشهور المقبلة مع استقبال محصول قصب السكر في يناير المقبل من خلال مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية واستقبال محصول البنجر من خلال شركات ومصانع السكر من البنجر منتصف فبراير المقبل.

أضاف وكيل وزارة التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بضخ كميات كبيرة من السكر المحلي في المجمعات الاستهلاكية والهايبرات والدلتا ماركت التابعة لشركتى تجارة الجملة بسعر ثابت 8.5 جنيه لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار والعمل على خفض الأسعار وإعادة التوازن في الأسواق المحلية مرة أخرى، مرجعًا أسباب الارتفاع في الأسواق المحلية إلى زيادة أسعار الطاقة (80 دولار للبرميل)، ما يؤثر سلبًا على التكلفة والنولون والشحن.

وزارة التموين السكر مجمع مواجهة ارتفاع أسعار السكر التجارة الداخلية

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