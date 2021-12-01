العناني يناقش مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة تعزيز سبل التعاون

التقى د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأربعاء، لقاءاته الرسمية، Zarina Doguzova، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية على هامش زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد؛ للمشاركة في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة.

حضر اللقاء يُمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في مجال السياحة، وآليات دفع مزيد من ح الوافدة إلى مصر.

من جانبها، أشادت رئيسة الوكالة بعمق العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال السياحة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة المصري وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن روسيا بصفة خاصة.

وأكدت أن المقصد السياحي المصري يعتبر من المقاصد المفضلة لدى السائحين الروس فهو المقصد الرئيسي بالنسبة لهم.

ويعتبر اللقاء هو اللقاء الثالث بين الوزير ورئيسة هذه الوكالة حيث كان أول لقاء بينهما في يوليو الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان اروسبوتريبنادزور، والسفير المصري بموسكو، ومساعد وزيرة الصحة المصرية، وذلك لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية الي المنتجعات السياحية المصرية، أما اللقاء الثاني كان ضمن اللقاءات الرسمية التي عقدها الوزير خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو في سبتمبر الماضي.

وفور وصوله اليوم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، شارك وزير السياحة في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك فى إطار أعمال الدورة الـ (24) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، والتي تستضيفها العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر.