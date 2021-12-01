الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. منار عنبه يتفقد مستشفى مصر للطيران

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

يتفقد محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، غدًا مستشفى مصر للطيران؛ لمتابعة آخر عمليات التطوير الإنشائية بالقطاعات والإدارات الموجودة بالمستشفى.

يأتي ذلك في ظل اهتمام مسئولي الوزارة بمستشفى مصر للطيران التي تخدم آلاف العاملين بقطاع المدني، إضافة للمترددين من الخارج، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران والمرضى بالمستشفى.

كشفت المصادر، لـ"الدستور"، أن عنبة سيتفقّد جهاز تحاليل طبية والذي تعاقد معه المستشفى والمزودة بأحدث الأساليب العملية والتكنولوجية الهائلة بما يخدم العاملين بمنظومة الطيران المدني، إضافة إلى تفقد عدد من الوحدات العلاجية والمنشآت الطبية التابعة للمستشفى وسيكون في استقباله الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية ورؤساء القطاعات ومديرو الإدارات، ومن المقرر أن يلتقي عددا من الأطباء وأطقم التمريض بالتخصصات المختلفة بالمستشفى.

الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني قطاع الطيران منظومة الطيران المدني الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية

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