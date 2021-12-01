الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع الجهود الجارية لإعادة الوجه الحضارى لعاصمة الشباب

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود الجارية من جهات المرافق العامة والخدمات والوحدات المحلية لإعادة الوجه الحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وخاصة بالطرق والشوارع الرئيسية والداخلية، ورافقه اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، بجانب مسئولى الأجهزة التنفيذية، في إطار جولاته الميدانية اليومية المتتالية.

IMG-20211201-WA0057

وأعطى المحافظ توجيهاته بالاستمرار في تكثيف أعمال زراعة الأشجار لتكون مصدات للرياح وزحف الرمال على جانبي الطرق، وأيضًا زراعة النباتات الزهرية والمسطحات الخضراء في جوانب الطرق والشوارع الرئيسية على أن تكون المسافة بين أحواض الزرع لا تقل عن 25 مترًا، بالإضافة إلى التوسع في خلق مساحات لتكون ساحات انتظار للسيارات للحد من التكدس المرورى، ورفع الأتربة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

IMG-20211201-WA0057

وكلف محافظ أسوان بتغيير خطوط الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية، مع التوسع في تركيب البانرات الإعلانية واللوحات الإرشادية، علاوة على إنشاء التكاسى ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات مع دهانها، فضلًا عن إعادة تأهيل المقاعد ومظلات الانتظار.

IMG-20211201-WA0048

وشدد على أهمية رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة الإشغالات ومنع التوك توك، وكذا إعادة الشىء لأصله بالنسبة للحفر من أجل تسويتها ورصفها، فضلًا عن سرعة تنفيذ خطة الرصف للطرق المستهدفة من طرق كورنيش النيل والسادات والمطار وفيلة/ الشلال، ومداخل ومخارج معابد فيلة ووضع بانرات مضاءة بها، وأيضًا كوبرى خزان أسوان البديل.

IMG-20211201-WA0058

واختتم جولته بتفقد مشروع تطوير حديقة السلام، حيث تابع الأعمال الجارية لإضفاء الشكل الجمالى على هذه الحديقة لخلق متنفس ترفيهى وطبيعى لأهالى المدينة. 

أسوان محافظ أسوان المرافق أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية تراكمات القمامة المسطحات الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى بعد لقائه بسيدة خلال جولة تفقدية: ستات مصر جدعان

الرائدة.. نوال السعداوي اكتشفت أن الأسر تظلم النساء وهي في عمر العاشرة.. وحاربت الختان منذ 50 عاما

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

اليمن يستعيد عضويته فى الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر