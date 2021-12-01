محافظ أسوان يتابع الجهود الجارية لإعادة الوجه الحضارى لعاصمة الشباب

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود الجارية من جهات المرافق العامة والخدمات والوحدات المحلية لإعادة الوجه الحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وخاصة بالطرق والشوارع الرئيسية والداخلية، ورافقه اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، بجانب مسئولى الأجهزة التنفيذية، في إطار جولاته الميدانية اليومية المتتالية.

وأعطى المحافظ توجيهاته بالاستمرار في تكثيف أعمال زراعة الأشجار لتكون مصدات للرياح وزحف الرمال على جانبي الطرق، وأيضًا زراعة النباتات الزهرية والمسطحات الخضراء في جوانب الطرق والشوارع الرئيسية على أن تكون المسافة بين أحواض الزرع لا تقل عن 25 مترًا، بالإضافة إلى التوسع في خلق مساحات لتكون ساحات انتظار للسيارات للحد من التكدس المرورى، ورفع الأتربة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وكلف محافظ أسوان بتغيير خطوط الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية، مع التوسع في تركيب البانرات الإعلانية واللوحات الإرشادية، علاوة على إنشاء التكاسى ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات مع دهانها، فضلًا عن إعادة تأهيل المقاعد ومظلات الانتظار.

وشدد على أهمية رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة الإشغالات ومنع التوك توك، وكذا إعادة الشىء لأصله بالنسبة للحفر من أجل تسويتها ورصفها، فضلًا عن سرعة تنفيذ خطة الرصف للطرق المستهدفة من طرق كورنيش النيل والسادات والمطار وفيلة/ الشلال، ومداخل ومخارج معابد فيلة ووضع بانرات مضاءة بها، وأيضًا كوبرى خزان أسوان البديل.

واختتم جولته بتفقد مشروع تطوير حديقة السلام، حيث تابع الأعمال الجارية لإضفاء الشكل الجمالى على هذه الحديقة لخلق متنفس ترفيهى وطبيعى لأهالى المدينة.