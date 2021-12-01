تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين والسائقين في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بمختلف الجهات والمصالح بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضمن جهود تنفيذ الخطة القومية لمحافحة الإدمان على مستوى الجهات الحكومية بالمحافظة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من 16 ديسمبر الحالي طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.

وشدد محافظ أسوان على مسئولي المرور بتكثيف التواجد الأمني بالكمائن المختلفة على الطرق السريعة والداخلية لتنفيذ إجراءات التحليل العشوائى للسائقين للكشف عن مدى تعاطيهم للمخدرات من عدمه بهدف الحفاظ على سلامة الركاب المترددين على السيارات أو المركبات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي أضرار، بجانب تشديد الرقابة المرورية على التوك توك.

وفى السياق نفسه، أوضح اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم إجراء التحاليل بصورة مفاجئة لجميع الموظفين، ويكون التحليل في هذه الحالة إستدلالياً من خلال الحصول على عينة التحليل البولى من الموظف وإجراء التحليل في حضوره، ويلتزم الموظف بأن يذكر للجنة العقاقير التي يتعاطها للعلاج مؤيده بمستندات طبية (روشتات وتقارير معتمدة من التأمين الصحى).

ولفت إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف الموظف عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة وقفه عن العمل، وبالتوازى يتم إجراء تحليل توكيدى على ذات العينة بالجهات المختصة وتلتزم الجهة بإخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها ، وفى حال ورود نتيجة التحليل التوكيدى وثبوت إيجابية العينة والتعاطى يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين واللوائح.

وأشار السكرتير العام إلى أنه يجوز للموظف حال ثبوت إيجابية العينة في التحليل الإستدلالى التظلم والإحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى، وعلى نفقته الخاصة لفحص ذات العينة خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل الإستدلالى ، وفى حالة سلبية العينة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وتابع أن الموظف الذى يتعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بغير عذر مقبول يتم إنهاء خدمته ، ولمن يرغب في العلاج من تعاطى وإدمان المخدرات مجاناً ، وفى غاية السرية التواصل مع المختصين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على الرقم ( 16023 ) .