وزير الخارجية يناقش مع نظيره القبرصى نتائج اللجنة العليا للتعاون الثنائى

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا أوجه التعاون الثنائي المختلفة ومتابعة نتائج اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عُقدت لأول مرة بالقاهرة في 4 سبتمبر 2021.

ووجه الوزير القبرصي، في هذا الشأن، دعوة للوزير شكري لزيارة قبرص خلال الفترة المقبلة.

كما أضاف السفير أحمد حافظ أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.