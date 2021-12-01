الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص سقطت عليه لافتة إعلانية أسفل كوبرى الدقى

محكمة
محكمة

استعلمت جهات التحقيق في الدقي عن الحالة الصحية لشخص سقطت عليه لافتة إعلانية أسفل كوبري الدقي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأصيب بكسور وسحجات متفرقة بالجسم إثر سقوط لافتة إعلانية عليه من أعلى كوبري الدقي وسط الجيزة.

وكان مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط لافتة إعلانية أعلى كوبري الدقي المعدني.

ودفع اللواء محمد نصر لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالخدمات الأمنية، وبالفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، لتلقي العلاج اللازم، وتم التنسيق مع مسئولي الحي لرفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة.

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