«كسرت يدها».. اعتداء معلمة على طالبة بـ«الثالث الابتدائي» في مطروح

استقبل عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، أسرة طالبة بإحدى المدارس الابتدائية في المحافظة حيث تلقى شكوى من الأسرة باعتداء أحد معلمات اللغة العربية بعصا على طالبة الصف الثالث الابتدائي أثناء اليوم الدراسي ما أدى إلى حدوث كسر في يدها اليمني جراء ذلك.

ووجه وكيل تعليم مطروح على الفور بتحويل الواقعة إلى ادارة الشئون القانونية للتحقيق، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة الكاملة صباح الغد بتلك المدرسة حول ملابسات الواقعة ومعالجة آثارها بسرعة، مؤكدا حفظ حق الطالبة كاملاً وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك.