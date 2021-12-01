الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كسرت يدها».. اعتداء معلمة على طالبة بـ«الثالث الابتدائي» في مطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

استقبل عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، أسرة طالبة بإحدى المدارس الابتدائية في المحافظة حيث تلقى شكوى من الأسرة باعتداء أحد معلمات اللغة العربية بعصا على طالبة الصف الثالث الابتدائي أثناء اليوم الدراسي ما أدى إلى حدوث كسر في يدها اليمني جراء ذلك.

FB_IMG_1638373251418

ووجه وكيل تعليم مطروح على الفور بتحويل الواقعة إلى ادارة الشئون القانونية للتحقيق، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة الكاملة صباح الغد بتلك المدرسة حول ملابسات الواقعة ومعالجة آثارها بسرعة، مؤكدا حفظ حق الطالبة كاملاً وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك.

FB_IMG_1638373239475
محافظ مطروح اللغة العربية تعليم مطروح الشئون القانونية تعدي معلمه علي طالبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي المتداولة

«240 غرزة».. تفاصيل اعتداء طالب على زميله بسلاح أبيض في كفر الشيخ

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

«مصر للطيران» تعلن توقف رحلاتها لـ«تورنتو» لأجل غير مسمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج