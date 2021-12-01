الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«النوم سلطان».. فيديو يوثق غفلة الأمير تشارلز أثناء حفل رسمي

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

في لقطة سجلتها كاميرات العديد من وسائل الاعلام العالمية، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت غفلة الأمير تشارلز خلال احتفالية رسمية.

وخلال مشاركة الأمير تشارلز في الاحتفالات الرسمية، بمناسبة تحول جزيرة باربادوس إلى النظام الجمهوري بالعاصمة بريدجتاون، وخروجها من الكنف البريطاني، التقطت عدسات الكاميرات مقطع فيديو له غافيا على المدرجات بين الحشد.

ووثقت عدسات وسائل الاعلام الأمير غافيا لثوان معدودة، وعندما مال رأسه إلى الأسفل حتى استدرك الأمر، وفتح عينيه، وعاود قراءة مجلد كان بيده.

أحدث جمهورية في العالم

وأصبحت باربادوس، فجر أمس الثلاثاء، أحدث جمهورية في العالم بتحررها من سلطة التاج البريطاني، في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وجردت خلاله والدته الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه الدولة.

وخلال الحفل أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية ساندرا ميسن، اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، وأُنزل علم التاج البريطاني الذي كان يمثل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

وحضر الاحتفالية بجانب الأمير تشارلز عدد من الشخصيات، بينهم المغنية ريهانا التي تحمل جنسية الجزيرة نفسها.

 

وتشتهر الجمهورية الوليدة المعروفة بشواطئها الرائعة والتي تعتبر لؤلؤة جزر الأنتيل الصغرى بسكانها البالغ عددهم نحو 287 ألف نسمة، ستواجه التأثير الاقتصادي لجائحة «كوفيد - 19» على السياحة، والتفاوتات الموروثة من الماضي الاستعماري.

وأُعلنت باربادوس المغنية ريانا بطلة قومية، خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية في بريدجتاون، وكشف رئيسة الوزراء ميا موتلي عن القرار أمام حشد من الجمهور، حسبما ذكرت "رويترز".

يذكر أن إحلال النظام الجمهوري جاء في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في الكاريبي والمستقلة منذ 1966 بعد سنوات من حملات محلية ونقاشات طويلة حول قرون من نفوذ بريطاني تخللته مئتا عام من العبودية.

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