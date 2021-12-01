قال المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ومدير فرع الغرفة بالإسكندرية، إنه تم بحث سبل التعاون وتوقيع عدة برتوكولات مع بعض الدول كـ ليبيا وتايوان وماليزيا، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي فى نقل الخبرات المصرية للسوق الليبي لتدريب الشباب وأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر غرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية، الأربعاء، بحضور المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة بالإسكندرية، ومحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وخالد البحيري المدير التنفيذي بغرفة الصناعات النسيجية، والمهندس ضياء حمزة مدير غرفة الصناعات الكيماوية.

وذكر أنه تم منح الجانب الليبي نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات جدواها لتنفيذها، وكذلك طريقة تمويلها وبرامج التمويل مجانا، مشيرا إلى أن السوق المصري سيُستفاد من إرسال عمالة مصرية للعمل بتلك المشروعات، إضافة الى تصدير الآلات والمعدات الأزمة لهذه المشاريع.

أشار البودي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التايواني لمنح المدارس الفنية بالإسكندرية الآلات والمكن لتدريب الطلاب مجانا، وذلك بعد زيارة ميدانية قامت بها الغرفة الهندسية للمدارس والتي وجدت تهالك المكن الخاص بتدريب الطلاب، وذلك بموافقة الملحق التجاري التايواني

أضاف أنه تم من خلال الاتفاق حصول 20 طالب بالتعليم الفنى على منحة للتدريب فى تايوان، إضافة إلى تيسير ودعوة رجال الأعمال المصريين لشراء الآلات والمعدات اللازمة لمنشآتهم الصناعية من تايوان، لافتًا إلى انه لم يتقدم سواء 3 شركات منهم مجموعة العربي للاستفادة من تلك الدعوة.