الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

افتتاح مقر غرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية

غرفة الصناعات الهندسية
غرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية

قال المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ومدير فرع الغرفة بالإسكندرية، إنه تم بحث سبل التعاون وتوقيع عدة برتوكولات مع بعض الدول كـ ليبيا وتايوان وماليزيا، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي فى نقل الخبرات المصرية للسوق الليبي لتدريب الشباب وأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر غرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية، الأربعاء، بحضور المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة بالإسكندرية، ومحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وخالد البحيري المدير التنفيذي بغرفة الصناعات النسيجية، والمهندس ضياء حمزة مدير غرفة الصناعات الكيماوية.

وذكر أنه تم منح الجانب الليبي نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات جدواها لتنفيذها، وكذلك طريقة تمويلها وبرامج التمويل مجانا، مشيرا إلى أن السوق المصري سيُستفاد من إرسال عمالة مصرية للعمل بتلك المشروعات، إضافة الى تصدير الآلات والمعدات الأزمة لهذه المشاريع.

أشار البودي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التايواني لمنح المدارس الفنية بالإسكندرية الآلات والمكن لتدريب الطلاب مجانا، وذلك بعد زيارة ميدانية قامت بها الغرفة الهندسية للمدارس والتي وجدت تهالك المكن الخاص بتدريب الطلاب، وذلك بموافقة الملحق التجاري التايواني

أضاف أنه تم من خلال الاتفاق حصول 20 طالب بالتعليم الفنى على منحة للتدريب فى تايوان، إضافة إلى تيسير ودعوة رجال الأعمال المصريين لشراء الآلات والمعدات اللازمة لمنشآتهم الصناعية من تايوان، لافتًا إلى انه لم يتقدم سواء 3 شركات منهم مجموعة العربي للاستفادة من تلك الدعوة.

الإسكندرية التعليم الفنى محافظة الاسكندرية الكيماوى الاجهزة الكهربائية الصناعات الهندسية شعبة الاجهزة الكهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي المتداولة

«240 غرزة».. تفاصيل اعتداء طالب على زميله بسلاح أبيض في كفر الشيخ

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

«مصر للطيران» تعلن توقف رحلاتها لـ«تورنتو» لأجل غير مسمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج