الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: استعدادات مكثفة للتعامل مع تقلبات الطقس وآثار ارتفاع الأمواج

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع اثار ارتفاع امواج البحر

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لأجواء طقس سيئ على مدار يومين، تتعرض خلالها المدينة لأمطار خفيفة إلى متوسطة مع ارتفاع امواج البحر، وذلك قبيل نوة قاسم.

وأضاف الشريف خلال تصريحات خاصة لـ « الدستور» اثناء تفقده لموقع سقوط اجزاء من سور الكورنيش بمنطقة لوران، إن نوة قاسم لم تبدأ بعد حتى الآن ولكن تتعرض الإسكندرية لطقس متقلب ترتفع خلاله امواج البحر لتصل إلى 5امتار، مشيرًا إلى ان تلك الامواج تتسبب في خروج المياه بالرمال للكورنيش، لذلك هناك استعدادات مكثفة للتعامل مياه الأمواج.

received_362762465607693

وأوضح أنه يتم التعامل مع مياه الامواج والامطار بشكل فوري، ويتم التعامل مع الرمال بطرق اخري، لافتًا ان تواجد اللوادر والتي كانت محط تساؤول المواطنين خلال هي لإزالة الرمال من طريق الكورنيش وليس المياه المتراكمة.

received_961011311157077

واشار محافظ الإسكندرية، أن سرعة الرياح اليوم تجاوزت 65كيلو متر/ساعة، وتم إغلاق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدًا وانه تم التعام لليلًا مع جميع تجمعات المياه على كورنيش الإسكندرية، وتم تصريف المياه على الفور، من خلال تواجد سيارات ومعدات الصرف الصحي.

وأكد المحافظ ان سيارات الصرف الصحي تتواجد في جميع شوارع الإسكندرية بالكامل خلال موجة الطقس السيئ للتعامل مع اي تداعيات او تراكم اي مياه للأمطار زائدة عن الطاقة الإستعابية لشبكة الصرف الصحي بالإسكندرية.

received_252442486877616

وتعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ على جميع انحاء المدينة الساحلية، وارتفاع امواج البحر بطريق الكورنيش، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي اعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية منذ امس.

وأسفرت التقلبات الجوية وارتفاع امواج البحر إلى 4.5امتار، إلى غرق كورنيش المحافظة في عدة أماكن، وسقوط أجزاء من سور الكورنيش بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، وغلق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة وتوقف حركة الملاحة والصيد.

الإسكندرية ارتفاع امواج البحر اللواء محمد الشريف نوة قاسم الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن متحور «أوميكرون»

موسكو تدعو موظفي السفارة الأمريكية للمغادرة قبل 31 يناير

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

الرئاسة الفلسطينية: مخطط الاستيطان فى أرض قلنديا مرفوض ويدفع نحو التصعيد

5 ملايين رحلة سنويًا.. «المطار المشترك» خطوة إسرائيل للاستيطان في القدس (صور)