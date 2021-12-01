محافظ الإسكندرية: استعدادات مكثفة للتعامل مع تقلبات الطقس وآثار ارتفاع الأمواج

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لأجواء طقس سيئ على مدار يومين، تتعرض خلالها المدينة لأمطار خفيفة إلى متوسطة مع ارتفاع امواج البحر، وذلك قبيل نوة قاسم.

وأضاف الشريف خلال تصريحات خاصة لـ « الدستور» اثناء تفقده لموقع سقوط اجزاء من سور الكورنيش بمنطقة لوران، إن نوة قاسم لم تبدأ بعد حتى الآن ولكن تتعرض الإسكندرية لطقس متقلب ترتفع خلاله امواج البحر لتصل إلى 5امتار، مشيرًا إلى ان تلك الامواج تتسبب في خروج المياه بالرمال للكورنيش، لذلك هناك استعدادات مكثفة للتعامل مياه الأمواج.

وأوضح أنه يتم التعامل مع مياه الامواج والامطار بشكل فوري، ويتم التعامل مع الرمال بطرق اخري، لافتًا ان تواجد اللوادر والتي كانت محط تساؤول المواطنين خلال هي لإزالة الرمال من طريق الكورنيش وليس المياه المتراكمة.

واشار محافظ الإسكندرية، أن سرعة الرياح اليوم تجاوزت 65كيلو متر/ساعة، وتم إغلاق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، مؤكدًا وانه تم التعام لليلًا مع جميع تجمعات المياه على كورنيش الإسكندرية، وتم تصريف المياه على الفور، من خلال تواجد سيارات ومعدات الصرف الصحي.

وأكد المحافظ ان سيارات الصرف الصحي تتواجد في جميع شوارع الإسكندرية بالكامل خلال موجة الطقس السيئ للتعامل مع اي تداعيات او تراكم اي مياه للأمطار زائدة عن الطاقة الإستعابية لشبكة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ على جميع انحاء المدينة الساحلية، وارتفاع امواج البحر بطريق الكورنيش، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي اعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية منذ امس.

وأسفرت التقلبات الجوية وارتفاع امواج البحر إلى 4.5امتار، إلى غرق كورنيش المحافظة في عدة أماكن، وسقوط أجزاء من سور الكورنيش بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، وغلق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة وتوقف حركة الملاحة والصيد.