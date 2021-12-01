علاج الإدمان: استهدفنا 285 قرية ضمن «حياة كريمة» حتى الآن

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جاري التوسع في تنفيذ المبادرة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” موضحا أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى بيان اليوم، أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصرى، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة "القرار قرارك " كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان ،بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪.‬

وأضاف "عثمان" أنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من القرى بـ 17 محافظة حتى الآن منهم "المنيا وأسيوط وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم ودمياط والغربية والقليوبية ".

وأشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن إجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت 285 قرية حتى الآن ، ويتم تنفيذ أنشطة متنوعة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق.