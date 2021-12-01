الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع صاحب محل تعدى على سيدة بسبب خلافات جيرة بالإسكندرية

مشاجرة
مشاجرة

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة تعدي صاحب محل هواتف محمول علي سيدة وسائق باستخدام عصا خشبية بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من مالكة محل سلع غذائية كائن بدائرة القسم، وبصحبتها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، "طرف أول"، بقيام أحد الأشخاص، ونجله "صاحب محل لمستلزمات الهواتف المحمولة مجاور للمحل الخاص بالمبلغة"، وكلاهما مقيمان بدائرة القسم "طرف ثانى"، بالاعتراض على قيام السائق "المشار إليه" بإيقاف سيارته أمام محل المُبلغة لإنزال بضائع لها.

وتبين من المحضر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها أحد المشكو فى حقهما "صاحب محل مستلزمات الهواتف المحمولة" بالتعدى على المبلغين بعصا خشبية "دون حدوث ثمة إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقهما والأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بوجود خلافات سابقة مع الطرف الأول بسبب الجيرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

التحقيق الإسكندرية خلافات جيرة سائق سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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