الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

تشغيل خط جوي جديد إلى بنجلاديش عبر طائرات «مصر للطيران» (خاص)

الطيار عمرو ابوالعنين
الطيار عمرو ابوالعنين

كشفت مصادر بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن زيادة رحلات الشركة الوطنية للطيران إلى 385 رحلة جوية دولية إلى 96 مدينة على مستوى العالم خلال عام 2026، بنسبة زيادة 47%، عند توافر الطائرات المزمع الاتفاق عليها فى الفترة القادمة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط معدلات التشغيل الجوية والركابية عبر طائرات شركة مصر للطيران، في ظل التوقعات بزيادة الحركة الجوية على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الراهنة والصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي لجذب المزيد من الوفود الركابية والسياحية.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران بدأت في تفيذ خطة جديدة برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين وبتوجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال السنوات الخمس المقبلة، وهى العمل على ارتفاع معدلات تشغيل رحلات الشركة، عبر فتح نقاط جوية جديدة إلى مختلف دول العالم وبالأخص القارتين الأوروبية والإفريقية، حيث من المقرر أن تبدا الشركة الوطنية للطيران في تشغيل خط دكا في بنجلاديش الشهر الجاري، وتشغيل خط جوي دولي جديد إلى كينشاسا في شهر مارس 2022، بالإضافة إلى تشغيل نقطة جوية دولية جديدة إلى مطار دبلن في أيرلندا خلال شهر يونيو 2022. 

وأشارت المصادر إلى أن هناك اهتمام كبير من جانب الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، بضرورة الارتقاء بالخطط والأنشطة الاقتصادية والترويجية المختلفة للشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها الشركة، منذ أزمة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا في الربع الأول من العالم الماضي 2020، لافتا لوجود نشاط جديد منخفض التكاليف تابع لمصر للطيران يستهدف شرائح جديدة من المصريين والأجانب وتغطية نقاط جديدة بالشبكة، بما يعود بالنفع المالي والاقتصادي لموارد الشركة الوطنية للطيران خلال الفترة المستقبلية، في محاولة من المسؤولين بمنظومة الطيران المدني المصري، لتعويض الخسائر المالية والاقتصادية الفادحة التي تعرضت لها الشركة خلال الفترة الماضية.

 

 

القابضة لمصر للطيران رحلات الشركة الوطنية للطيران وزارة الطيرن المدني كينشاسا مطار دبلن

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