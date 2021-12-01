الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

اليوبيل الذهبى لمجلد ثقافة الطفل يحتفي بالأراجوز (صور)

اليوبيل الذهبى لمجلد
اليوبيل الذهبى لمجلد ثقافة الطفل

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، احتفل الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، مساء أمس الثلاثاء، والمركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، باليوبيل الذهبي لمجلد ثقافة الطفل الذي يصدره المركز منذ نشأته حتى وصل للعدد الخمسين والذي يعني بالدراسات والبحوث، وذلك بإقامة ندوة لمناقشة الكتاب مع مجموعة من المتخصصين بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

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اليوبيل الذهبى لمجلد ثقافة الطفل

وأوضح محمد ناصف أن هذا العدد من مجلد ثقافة الطفل والذي يمثل اليوبيل الذهبي لعدد إصداره الخمسين يتواكب مع ملتقي الأراجوز والعرائس التقليدية الثالث 2021 الذي يقيمه المركز بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ولذلك فقد خصص هذا العدد لفن الأراجوز المصري. 

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اليوبيل الذهبى لمجلد ثقافة الطفل

وأضاف ناصف أن المجلد في عدده الخمسين يحتوي على مجموعة حواديت أراجوزية جديدة كتابة الشاعر سيد لطفي السيد، والممثل أحمد جابر، محمد زناتي، أحمد زيدان، نيروز الطنبولي، بالإضافة إلى نص مسرحية الأطفال (أراجوز وأراجوزتا) تأليف سعيد حجاج، وأيضا يضم دراسات حول فن الأراجوز مثل نمر وحواديت جديدة للأراجوز بين الأصالة والمعاصرة إعداد الدكتور محمد شاكر عبدالله (المعهد العالي للفنون الشعبية)، الأراجوز الحاكي والمحاكى انظر خلسة خلال ثقب في الستار للدكتور محمود سعيد (كلية الاداب جامعة الزقازق)، ومقال الأراجوز بهجتنا طول الزمان للدكتورة سامية حبيب أستاذ دراما ونقد بأكاديمية الفنون، ومقال جماليات الأراجوز الفن المصري الشعبي للفنان ناصر عبد التواب، الأراجوز في السينما المصري للفنان عاطف أبو شهبة، وتم توزيع المجلد مجانا على المتخصصين خلال الندوة.

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اليوبيل الذهبى لمجلد ثقافة الطفل

وعقب الندوة تم تكريم المحاضرين وطلبة كلية تربية نوعية فرقة "نمرة أراجوز" وتكريم أطفال وشباب أعضاء فرقة "كذالون" للعرائس والمسرح الأسود تحت بقيادة المخرج شعبان أبو الفضل.

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اليوبيل الذهبى لمجلد ثقافة الطفل
الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الدكتور هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل اليوبيل الذهبي لمجلد ثقافة الطفل مجلد ثقافة الطفل

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