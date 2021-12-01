الشهر العقاري يبدأ منع دخول المواطنين دون إحضار شهادة تطعيم كورونا

التزمت مقار الشهر العقاري، اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة بمنع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المصالح الحكومية بدءً من اليوم.

وأعطت مصلحة الشهر العقاري تعليمات للأمن والموظفين بمنع دخول أي مواطن إلى مقار الشهر العقاري في المدن والمحافظات والمراكز لا يحمل شهادة التطعيم من لقاح كورونا.

ويجب على المواطن أن يحضر صورة من شهادة التطعيم مدون به اسمه ونوع اللقاح الذي حصل عليه مع إحضار البطاقة الشخصية، وذلك للاستفادة من الخدمات التي توفرها مصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وأن هناك إجراءات احترازية اتخذتها مصلحة الشهر العقاري وذلك للوقاية من فيروس كورونا أو متحوراته الجديدة، من حيث منع التكدس داخل المقار وبدء حملات النظافة والتطهير أولًا بأول.

وطبقت العديد من مقار الشهر العقاري قرار مجلس الَوزراء، ففي شهر عقاري مدينة نصر رفض الموظف تحرير توكيلات للمواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا، وطالبهم بضرورة إظهار شهادة التطعيم ، كما حدث ذلك في شهر عقاري الدقي، حيث امتلأت جدران المقر في الداخل والخارج بقرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين المصالح الحكومية دون إحضار شهادة التطعيم.