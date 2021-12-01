«الاتصالات» تستقبل وفدًا من «المركز الإيفواري للبحوث الاقتصادية»

استقبلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، وفدًا من المركز الإيفواري للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، بمقر الوزارة بالقرية الذكية، برئاسة نائب مدير المركز.

حضر اللقاء، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، وهو المركز المكلف بإعداد دراسة جدوى مبدئية ووضع تصور شامل لإنشاء مدينة ذكية في كوت ديفوار، وذلك في إطار رغبتهم في الاطلاع على التجربة المصرية في مجال المدن الذكية.

واستهل الوفد اجتماعاته باجتماع مع السيد المهندس رأفت هندي، نائب الوزير لشئون البنية التحتية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار والإشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الاتصالات مع وزارة الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفوارية في عام 2019 إبان زيارة رئيس الجمهورية لأبيدجان، للتعاون في عدة مجالات منها التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإنشاء المناطق التكنولوجية، وبناء القدرات، ودعم الابتكار. كما تناول الاجتماع استعراض أنماط المدن الذكية في مصر ونموذج التنمية المستدامة وبناء الإنسان، الذي تنفذه وزارة الاتصالات.

وتفقد الوفد القرية الذكية، وعقد عددًا من الاجتماعات المتخصصة شملت: شركة القرى الذكية، مركز الابتكار التطبيقي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مركز البيانات التابع لوزارة الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل تكوين صورة متكاملة عن إنشاء وإدارة القرية الذكية من مختلف الأبعاد.

في سياق متصل، اختتمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تدريب المجموعات الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين من رائدات الأعمال والحرفيات على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي. ونظِم البرنامج مجانًا عبر الإنترنت ضمن أنشطة مبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة.



وخلال الجلسة الختامية، تم مناقشة آراء المتدربات حول المحتوى التدريبي، والتأكيد على أهمية تطوير المحتوى ليناسب كافة المتطلبات والتغييرات التي تحدث بشكل متسارع على مستوى تطور الأدوات والتطبيقات التكنولوجية، وضرورة التطبيق العملي المباشر لما يتم تعلمه لمواكبة تلك التغييرات. كما تم توضيح الدور التوعوي للمبادرة وأهمية الإلمام بمهارات التسويق الرقمي كونها إحدى الأدوات التي تفتح المجال أمام رائدات الأعمال والحرفيات للمنافسة في عالم البيع والشراء عبر الإنترنت.



ونوه فريق المبادرة إلى ضرورة قيام المستفيدات بدورهن المجتمعي باعتبارهن قدوات لنشر الخبرات التي حصلن عليها بين أقرانهن، وتحقيق الوصول لأعداد أكبر من الحرفيات للاستفادة من هذه البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات والتي تعكس مدى اهتمام الدولة بكل من الصناعات الحرفية ورائدات الأعمال.



وكانت المجموعات التدريبية قد تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي رشح 12 رائدة أعمال للالتحاق بالتدريب، والمجلس القومي للمرأة - فرع كفر الشيخ، الذي رشح ثماني سيدات وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ لتحقيق التنمية التكنولوجية المتكاملة وبناء القدرات الرقمية للمواطنين. وشاركت أيضًا مبادرة "اصنع بنفسك" من محافظة الإسكندرية، حيث قامت بترشيح 12 سيدة للبرنامج التدريبي.

وضمت المجموعات التدريبية ما يقرب من 90 سيدة ورائدة أعمال من محافظات مختلفة، منها شمال سيناء وكفر الشيخ والإسكندرية وقنا والفيوم وأسوان والمنيا والغربية وأسيوط ودمياط والوادي الجديد، واللاتي تنوعت منتجاتهن ما بين أشغال الجلود والمنتجات النوبية والإكسسوارات والصلصال الحراري وغيرها من الحرف اليدوية.

وفي سياق متصل، اختُتمت فعاليات تدريب المجموعتين الثالثة والرابعة على مهارات التجارة الإلكترونية. وتقدم المبادرة هذا البرنامج لرائدات الأعمال اللواتي اجتزن تدريب التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.



وضمت المجموعة الثالثة 25 سيدة حرفية، حيث تم تدريبهن على مهارات التجارة الإلكترونية من خلال تدريب عملي على منصة "مقبس" المتخصصة في بيع المنتجات اليدوية. وضمت المجموعة الرابعة 39 سيدة وتم تدريبهن من خلال تدريب عملي على منصة "أمازون". وجاءت المتدربات من عدة محافظات، شملت القاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ.



