الشرقية: بدء منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية دون الحصول على لقاح كورونا

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع المواطنين من الدخول إلى أي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية تحليل PCR حرصا على سلامتهم، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكلَّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور اليومي على المصالح الحكومية والمحال التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، والتزام العاملين بمراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، فضلاً عن تكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المحددة ومنع تقديم الشيشة للمترددين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على عدد من وحدات الجهاز الإداري بنطاق كل مركز ومدينة وحي للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحظر دخول العاملين أو المواطنين لأي جهة إدارية دون التأكد من حصوله على اللقاح أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2750 لسنة 2021، والذي جاء فيه حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءً من 15 نوفمبر.

كما نص القرار على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات الإدارية إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءً من 1 ديسمبر 2021.