سنة أولى ماما.. 6 طرق لزيادة إدرار حليب ثدي المُرضع
قد تواجه المرضعات مشاكل تتعلق بانخفاض تدفق لبن الثدى، خاصة خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، و للحفاظ على إدرار الحليب بشكل جيد ، يجب على الأمهات بدء العملية في أقرب وقت ممكن والرضاعة الطبيعية بشكل متكرر.
ووفقا لموقع “ momjunction ” نرصد كيفية زيادة إدرار حليب الثدي:
- إذا كان وزن الطفل أقل أو لم يكتسب وزناً كافياً
- إذا كان الطفل يخرج بول أقل أو يتبرز بشكل أقل
- إذا ظهرت على الطفل علامات الجفاف ، مثل جفاف الفم أو البول الداكن أو التهيج
- إذا كان الطفل يقضي وقتًا أقل في الرضاعة
- إذا كانت الأم لا تأكل ما يكفي من الطعام
- إذا كانت كمية الماء التي تشربها الأم أقل
ما هي أسباب قلة إدرار الحليب؟
- قد تسبب موانع الحمل الفموية التي تحتوي على هرمون الاستروجين اختلالات جسدية تؤدي إلى انخفاض كمية الحليب.
- يمكن أن يؤثر التدخين وتناول الكحول أيضًا على كمية الحليب لدى الأم.
- قد يتسبب التهاب الضرع الأخير (عدوى أنسجة الثدي) في انخفاض كمية الحليب.
- يمكن أن تؤثر جراحة الثدي على إمداد الحليب.
-الرضاعة الطبيعية المقررة
- عدم قدرة الطفل على تناول حليب الثدي بشكل فعال.
- لا يرضع الطفل على فترات متكررة
- الطفل غير قادر على الإمساك بالثدي بشكل صحيح .
طريقة لزيادة حليب الأم
الضخ: يتضمن استخدام مضخة الثدي . ينصح الأم باستخدامه على كل ثدي لمدة عشر دقائق على الأقل، هذا يحفز تدفق الحليب ويؤدي إلى زيادة إدرار الحليب.
الأطعمة: يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة والحليب قليل الدسم والجبن والزبادي والأطعمة التي تحتوي على البروتين .
المكملات العشبية: تُعرف هذه الأعشاب أيضًا باسم galactagogues ، وهي تُظهر زيادة فعالة في إدرار الحليب. الحلبة شائعة الاستخدام ، والتي يمكن أن تظهر النتائج عند استخدامها باستمرار .
الزيوت الأساسية: قد يساعد زيت الريحان الأساسي في تحفيز كمية أكبر من الحليب. يجب عليك دائمًا استخدامه مع زيت ناقل لتخفيف قوته .
الأدوية: قد يصف أخصائيو الرعاية الصحية بعض الأدوية ، مثل دومبيريدون ، لزيادة إمداد الحليب، الرضاعة الطبيعية هي سلسلة مستمرة بين العرض والطلب.