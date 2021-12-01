سنة أولى ماما.. 6 طرق لزيادة إدرار حليب ثدي المُرضع

قد تواجه المرضعات مشاكل تتعلق بانخفاض تدفق لبن الثدى، خاصة خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، و للحفاظ على إدرار الحليب بشكل جيد ، يجب على الأمهات بدء العملية في أقرب وقت ممكن والرضاعة الطبيعية بشكل متكرر.

ووفقا لموقع “ momjunction ” نرصد كيفية زيادة إدرار حليب الثدي:

- إذا كان وزن الطفل أقل أو لم يكتسب وزناً كافياً

- إذا كان الطفل يخرج بول أقل أو يتبرز بشكل أقل

- إذا ظهرت على الطفل علامات الجفاف ، مثل جفاف الفم أو البول الداكن أو التهيج

- إذا كان الطفل يقضي وقتًا أقل في الرضاعة

- إذا كانت الأم لا تأكل ما يكفي من الطعام

- إذا كانت كمية الماء التي تشربها الأم أقل

ما هي أسباب قلة إدرار الحليب؟

- قد تسبب موانع الحمل الفموية التي تحتوي على هرمون الاستروجين اختلالات جسدية تؤدي إلى انخفاض كمية الحليب.

- يمكن أن يؤثر التدخين وتناول الكحول أيضًا على كمية الحليب لدى الأم.

- قد يتسبب التهاب الضرع الأخير (عدوى أنسجة الثدي) في انخفاض كمية الحليب.

- يمكن أن تؤثر جراحة الثدي على إمداد الحليب.

-الرضاعة الطبيعية المقررة

- عدم قدرة الطفل على تناول حليب الثدي بشكل فعال.

- لا يرضع الطفل على فترات متكررة

- الطفل غير قادر على الإمساك بالثدي بشكل صحيح .

طريقة لزيادة حليب الأم

الضخ: يتضمن استخدام مضخة الثدي . ينصح الأم باستخدامه على كل ثدي لمدة عشر دقائق على الأقل، هذا يحفز تدفق الحليب ويؤدي إلى زيادة إدرار الحليب.

الأطعمة: يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة والحليب قليل الدسم والجبن والزبادي والأطعمة التي تحتوي على البروتين .

المكملات العشبية: تُعرف هذه الأعشاب أيضًا باسم galactagogues ، وهي تُظهر زيادة فعالة في إدرار الحليب. الحلبة شائعة الاستخدام ، والتي يمكن أن تظهر النتائج عند استخدامها باستمرار .

الزيوت الأساسية: قد يساعد زيت الريحان الأساسي في تحفيز كمية أكبر من الحليب. يجب عليك دائمًا استخدامه مع زيت ناقل لتخفيف قوته .

الأدوية: قد يصف أخصائيو الرعاية الصحية بعض الأدوية ، مثل دومبيريدون ، لزيادة إمداد الحليب، الرضاعة الطبيعية هي سلسلة مستمرة بين العرض والطلب.