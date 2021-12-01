الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سنة أولى ماما.. 6 طرق لزيادة إدرار حليب ثدي المُرضع

زيادة حليب الام
زيادة حليب الام

قد تواجه المرضعات مشاكل تتعلق بانخفاض تدفق لبن الثدى، خاصة خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، و للحفاظ على إدرار الحليب بشكل جيد ، يجب على الأمهات بدء العملية في أقرب وقت ممكن والرضاعة الطبيعية بشكل متكرر. 

ووفقا لموقع “ momjunction ” نرصد كيفية زيادة إدرار حليب الثدي:

 - إذا كان وزن الطفل أقل أو لم يكتسب وزناً كافياً

 - إذا كان الطفل يخرج بول أقل أو يتبرز بشكل أقل

 - إذا ظهرت على الطفل علامات الجفاف ، مثل جفاف الفم أو البول الداكن أو التهيج

 - إذا كان الطفل يقضي وقتًا أقل في الرضاعة

- إذا كانت الأم لا تأكل ما يكفي من الطعام

 - إذا كانت كمية الماء التي تشربها الأم أقل

ما هي أسباب قلة إدرار الحليب؟

 - قد تسبب موانع الحمل الفموية التي تحتوي على هرمون الاستروجين اختلالات جسدية تؤدي إلى انخفاض كمية الحليب.

 - يمكن أن يؤثر التدخين وتناول الكحول أيضًا على كمية الحليب لدى الأم.

 - قد يتسبب التهاب الضرع الأخير (عدوى أنسجة الثدي) في انخفاض كمية الحليب.

 - يمكن أن تؤثر جراحة الثدي على إمداد الحليب.

 -الرضاعة الطبيعية المقررة

 - عدم قدرة الطفل على تناول حليب الثدي بشكل فعال.

 - لا يرضع الطفل على فترات متكررة 

 - الطفل غير قادر على الإمساك بالثدي بشكل صحيح .

طريقة لزيادة حليب الأم

الضخ: يتضمن استخدام مضخة الثدي . ينصح الأم باستخدامه على كل ثدي لمدة عشر دقائق على الأقل، هذا يحفز تدفق الحليب ويؤدي إلى زيادة إدرار الحليب.

الأطعمة: يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة والحليب قليل الدسم والجبن والزبادي والأطعمة التي تحتوي على البروتين .

المكملات العشبية: تُعرف هذه الأعشاب أيضًا باسم galactagogues ، وهي تُظهر زيادة فعالة في إدرار الحليب. الحلبة شائعة الاستخدام ، والتي يمكن أن تظهر النتائج عند استخدامها باستمرار .

الزيوت الأساسية: قد يساعد زيت الريحان الأساسي في تحفيز كمية أكبر من الحليب. يجب عليك دائمًا استخدامه مع زيت ناقل لتخفيف قوته .

الأدوية: قد يصف أخصائيو الرعاية الصحية بعض الأدوية ، مثل دومبيريدون ، لزيادة إمداد الحليب، الرضاعة الطبيعية هي سلسلة مستمرة بين العرض والطلب.

لنساء المرضعات انخفاض تدفق الحليب بعد الولادة الرضاعة الطبيعية وزن الطفل أقل زيادة إمداد حليب الثدي

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وائل لطفي

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