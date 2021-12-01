تجدد الاشتباكات بين السودان وإثيوبيا بسبب مستوطنة «شاي بيت»

أفادت مصادر عسكرية سودانية، اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي، لاستعادة السيطرة على مستوطنة "شاي بيت" بمنطقة الفشقة الصغرى.



ولفتت المصادر، إلى أن مستوطنة "شاي بيت"، واحدة ضمن 3 مستوطنات أخرى إثيوبية تقع داخل الأراضي السودانية والتي يسعى الجيش السوداني للسيطرة عليها.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد قال في وقت سابق: أن الفشقة «في ولاية القضارف شرق السودان» أرض سودانية خالصة، متعهدًا بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن البرهان تفقد اليوم القوات المرابطة في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة، برفقة الفريق ركن مجدي إبراهيم نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإثيوبية على المنطقة، وأدت إلى استشهاد 6 من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من 31 من الضباط والجنود.

كما أعلنت قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، مطلع الاسبوع الجاري استشهاد عدد من عناصرها خلال تصديهم لعمليات تهريب على الحدود مع ليبيا.

شهداء الواجب

ونعى قائد قوات الدعم السريع وضباط وضباط صف وجنود بحسب بيان للقوات، شهداء الواجب من قوات الدعم السريع وهم ثلاثة أحدهم ضابط برتبة النقيب واثنين من الرتب الاخرى الذين استشهدوا إثر اشتباكات عنيفة مع إحدى العصابات المتفلتة التي تنشط في عمليات التهريب والاتجار بالبشر بمنطقة الشفر ليت التي تقع في حدود السودان مع مصر وليبيا.

وقال العميد الركن جمال جمعة أدم، الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع: "إننا إذ نترحم عليهم نتقدم بتعازينا الحارة لأسرهم وزملائهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الجلل، نبتهل إلى المولى عز وجل أن يتقبلهم قبولًا حسنًا وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يُدخلهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء".