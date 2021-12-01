وفاة المتهم الرئيسي في اختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة

توفى المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، والمتهم الأول في واقعة اتهام 6 من العاملين ‏بمستشفى المنزلة المركزي، ومديرية الصحة بالدقهلية، عقب جلسة الحكم عليه أمام محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية في اتهامهم باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى ‏الفشل الكلوي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و 676 ألف جنيه.

في غضون الفترة من ‏‏2010 حتى 2012 بأن تسلموا تلك المستلزمات من مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلي ‏مخازن مستشفى المنزلة المركزي، واستولوا عليها لأنفسهم، وشارك المتهمون في توقيع علي ‏أذونات الاستلام ورقيا دون توريد تلك المستلزمات فعليًا.‏

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي .

وجاءت مرافعة الدفاع عن المتهمين باختلاس مستلزمات طبية خاصة ‏بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه، وقررت المحكمة قرارها بحجز النطق للحكم بجلسة اليوم بحق كل من المتهمين: "محمد ش. ش."، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، و"محسن س. إ."، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م"، ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة هاربه، و"إبراهيم. ز. إ"، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و"محمد ا. أ."،هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع."،هارب، مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي وحبس المتهمين‎.‎

وعقب ترحيل المتهمين اصيب المتهم الأول "محمد ش. ش."، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي، بأزمة قلبية مفاجئة ادت الي وفاته .

وكان المتهمون قد أحيلوا إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من ‏المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك ‏المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن ‏خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، ‏وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلى لها وتحرير أذونات صرف ‏طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات الفعلية للمستشفى.

‏ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس ‏المستلزمات الطبية ‏لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية ‏من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول ‏يناير 2010 حتى 31/5/2012 .‏