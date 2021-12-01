الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«لأنها أبدعت».. بدء الجلسة الحوارية لهند صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

هند صبري
هند صبري

بدأت قبل قليل وضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري بعنوان "لأنها أبدعت"، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع نتفليكس.

وتحاورها خلال الجلسة التي تقام في الفترة من 12:00 إلى 13:30، الإعلامية جاسمين طه، وذلك في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يكون الحضور للجمهور العام وحاملي البطاقات.

وقالت هند صبري خلال بداية كلماتها بالجلسة إنها دائما ما تجد أن هناك بعدا كبيرا بين المرأة المكتوبة في الأعمال التي تقابلها والمرأة التي تقع في خيالها وتريد أن تقدمها، مؤكدة أن الكتابة في إحدى الفترات لم تكن لها أولوية للسيدات أو تقديمها بالشكل المميز والاقتصار عل أنها كانت مساعدة مؤكدة أن الوت الحالي بدأت النظرة تختلف قليلا وتحتاج إلى دفعة أكبر.

هند صبري

ويعقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة نقاشية عن "التعاونات الخلاقة".

ومن المقرر أن يتحدث خلال تلك الجلسة التي ستقام في الفترة من 14:00 إلى 15:00، في دار الأبرا المصرية، كل من هاني أبو أسعد، أميرة دياب.

فيما سيدير الجلسة التي ستكون متاحة للجمهور العام وحاملي البطاقات، المخرج عمرو سلامة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

هند صبري

تأتي الجسة ضمن الجلسات المتتالية التي تقام على هامش أيام القاهرة لصناعة السينما حيث أقيمت أمس ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حوار مفتوح مع الفنانة الكبيرة نيللي، التي تم تكريمها في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

أيام القاهرة لصناعة السينما الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي هند صبري الفنانة هند صبري نتفليكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثالثة أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

«الصحة»: نتابع تطورات متحور كورونا الجديد «أوميكرون» لحظة بلحظة

«بلتون» تتوقع استفادة مصر من التأثير المتوازن لأسعار البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجرى وراء الكواليس فى إيران

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية