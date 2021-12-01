«لأنها أبدعت».. بدء الجلسة الحوارية لهند صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأت قبل قليل وضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري بعنوان "لأنها أبدعت"، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع نتفليكس.

وتحاورها خلال الجلسة التي تقام في الفترة من 12:00 إلى 13:30، الإعلامية جاسمين طه، وذلك في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يكون الحضور للجمهور العام وحاملي البطاقات.

وقالت هند صبري خلال بداية كلماتها بالجلسة إنها دائما ما تجد أن هناك بعدا كبيرا بين المرأة المكتوبة في الأعمال التي تقابلها والمرأة التي تقع في خيالها وتريد أن تقدمها، مؤكدة أن الكتابة في إحدى الفترات لم تكن لها أولوية للسيدات أو تقديمها بالشكل المميز والاقتصار عل أنها كانت مساعدة مؤكدة أن الوت الحالي بدأت النظرة تختلف قليلا وتحتاج إلى دفعة أكبر.

هند صبري

ويعقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة نقاشية عن "التعاونات الخلاقة".

ومن المقرر أن يتحدث خلال تلك الجلسة التي ستقام في الفترة من 14:00 إلى 15:00، في دار الأبرا المصرية، كل من هاني أبو أسعد، أميرة دياب.

فيما سيدير الجلسة التي ستكون متاحة للجمهور العام وحاملي البطاقات، المخرج عمرو سلامة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

هند صبري

تأتي الجسة ضمن الجلسات المتتالية التي تقام على هامش أيام القاهرة لصناعة السينما حيث أقيمت أمس ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حوار مفتوح مع الفنانة الكبيرة نيللي، التي تم تكريمها في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.