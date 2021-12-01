الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة الشرطة بمصر القديمة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص مستقلين سيارة، قاموا باستيقافه وإدعوا بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على مبلغ مالي كان بحوزته وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحدهم وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

وبإرشادهم تم ضبط مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

تشكيل عصابي مصر القديمة صفة الشرطة انتحال حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثالثة أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

«الصحة»: نتابع تطورات متحور كورونا الجديد «أوميكرون» لحظة بلحظة

«بلتون» تتوقع استفادة مصر من التأثير المتوازن لأسعار البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجرى وراء الكواليس فى إيران

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية