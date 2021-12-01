حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة الشرطة بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص مستقلين سيارة، قاموا باستيقافه وإدعوا بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على مبلغ مالي كان بحوزته وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحدهم وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

وبإرشادهم تم ضبط مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.