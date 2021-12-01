الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف شوارع منفلوط والبدء بتسوية شارع العشرين تمهيدًا لرصفه بأسيوط

رصف طرق
رصف طرق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط تباعًا طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً لرفع العبء عن كاهل المواطنين لافتًا إلى بدء أعمال التسوية وإزالة التعديات بشارع العشرين تمهيداً لرصفه فورًا.

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رصف طرق

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز منفلوط وخاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

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رصف طرق

وذلك تنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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رصف طرق

وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه تم البدء في أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات بشارع العشرين بحي السلام "بمنطقة عاصي" تمهيداً لرصفه وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً بمشاركة نائب رئيس المركز والمساعدين ومحمود ياسين الدن سكرتير المجلس ومسئولي النظافة والرصف والاشغالات بالمركز وذلك استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع الهام وتنفيذ الرصف وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة مؤكداً على استكمال تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع والميادين بمدينة منفلوط تباعاً خاصة الشوارع التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بها كتركيب المواسير الرئيسية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتنفيذ مناورات وتشغيل تجريبي لمشروع الصرف الصحي بها.

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رصف طرق

وناشد محافظة أسيوط جميع المواطنين بسرعة رفع الاشغالات والسيارات من الشوارع التي يتم تمهيدها ورصفها وذلك لتسهيل العمل دون عرقلة المعدات.

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رصف طرق
اسيوط محافظة المواطنين الصرف الصحي محافظ أسيوط مشروعات تذليل العقبات الغاز الطبيعي المشروعات التنمية المستدامة اللواء عصام سعد رصف الطرق تطوير الخدمات المشروعات الخدمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الشوارع والميادين

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