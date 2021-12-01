بدلة القناص الشبح المصرية.. تختفى عن الرادارات وأشعة الليزر

لا يخفى على الكثيرين أن مصر حتى نهاية العام الماضي 2020 كان تستورد الصديري الواقي من الخارج للاستخدام الأمني والعسكري، الأمر الذي كان تحدٍ كبير أمام الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (إنسايد) إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يوليو عام 2020 وتتكون الشركة من 4 قطاعات هي: قطاع الغزل، وقطاع النسيج، وقطاع الأثاث المعدني والخشبي، وقطاع مهمات الوقاية.

وداخل معرض ايديكس 2021 كانت المشاركة الأولى لها والتى أكد مسؤوليها أنها تعمل فى المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل مصر للمهمات الأمنية، إلى جانب التصدير لدول العالم والتى بدأت بالمملكة العربية السعودية، لا سيما أنها تصنع محلياً بشكل كامل وبأيادي مصرية 100%.

بدلة القناص الشبح المصرية

وحول أحدث منتجات الشركة، قال محمد فهمي مدير عام مهمات الوقاية بالشركة إن الجاكيت الواقي الذي يمكن التخلص منه سريعاً السريع في 3 ثوان فقط، هو أحدث المعروضات لا سيما إذا كان رد الأمن أو المقاتل مضطر للاخلاء الفوري نظراً لتميزها بتكنولوجيا سهلة الفك والمقاومة للبكتيريا.

اللافت للانتباه أيضًا كانت بدلة القناص التى قال عنها مسؤول الشركة أن قماشها الخارجي مموه للاخفاء النهاري ومصنوعة من مادة البوليستر المعالج كيميائياً ضد أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء القريبة والبعيدة، إضافة إلى أنها يمكنها التخفي من الموجات الرادارية خاصة أنها تأخذ لون الأرض.

وبحسب مسؤول الشركة فيعد معرض ايديكس نافذه على العالم أطلقتها مصر في توقيت صعب جداً بسبب جائحة كورونا ومنحهم فرصة كبيرة لعرض منتجات الشركة من السترات الواقية من الرصاص وهو أول مصنع يتم إنشائه في مصر بخبرات وتكنولوجيا وعماله مصرية خالصة، مشيراً إلي أن الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية تسعى لغزو السوق العالمي والمنافسة بقوة، كما أن الشركة تقوم بإنتاج الأقمشة العسكرية بمختلف أنواعها.