وزير الكهرباء: تنفيذ مشروعات بقطاع الدقهلية بـ 75 مليون جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات من قبل قطاع شبكات جنوب الدقهلية التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للغير بمقابل 75 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/2021 .

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان اليوم، رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية بقطاع شبكات جنوب الدقهلية التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال 2014/2021، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وشدد على سرعة تنفيذ خطط التطوير وحل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين والمشتركين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

فيما يتعلق بالمشروعات القومية بجنوب الدقهلية تم توصيل التغذية لعدد من المشروعات منها :

- مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة بإجمالي تكلفة (11) مليون جنيه .

- مشروع الإسكان الاجتماعي بنبروه .

- الإسكان الاجتماعي بعدد (11) برج سكنى بدوران المجزر بمدينة المنصورة .

- تم تنفيذ المرحلة الأولى لإنارة طريق شرق الرياح التوفيقى ميت غمر – بنها بطول (76) كم بإجمالي تكلفة تبلغ حوالى 5 مليون جنيه كمرحلة أولى وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي تكلفة 28 مليون جنيه بنسبة تنفيذ (45%) .

- جارى إطلاق التيار وتحميل المغذيات على محطتي محولات ( تمى الأمديد – جديلة ) .

- مشروع توسعة رافد جمصة (جمصة – طلخا ) بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه .

- إنارة طريق شرنقاش – ميت عنتر .

- محطات مياه الشرب والصرف الصحي .

- محطات الخلط الوسيط .

- مزلقانات السكة الحديد.

- توصيل التيار الكهربى لمحطات الغاز الطبيعى .

- تشغيل وصيانة مغذيات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

- توصيل التيار الكهربائى لمصانع تدوير القمامة ( سندوب ، السنبلاوين ، أجا) .

وأكد الوزير ايضاً على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.