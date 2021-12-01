«التعليم» تمنع دخول غير الملقحين ضد كورونا للمدارس والمنشآت التعليمية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع أي معلم أو إداري غير مطعم بلقاح كورونا من دخول المدارس، والمنشآت التعليمية.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن هناك تعليمات مشددة من الوزارة بتنفيذ القرار، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المسؤول الذي لم ينفذ القرار أو يتهاون في تنفيذه.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التشديد على جميع مديري المدارس، بمنع أي ولي أمر لم يتلق لقاح كورونا من دخول المدرسة.

وكشف المصدر، أن شهادة التطعيم المختومة من وزارة الصحة والسكان يكتفي بوجود صوره منها على الهاتف المحمول حتى يتم السماح بدخول المدارس والمنشآت التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (1514541) بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقي اللقاح (55486) بنسبة 3%، من إجمالي (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ27 محافظة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم (27613) بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

يذكر أن العام الدراسي 2021-2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.