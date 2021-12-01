الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء إسبانيا: دور مصر محورى سياسيًا واقتصاديًا فى إفريقيا

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

صرح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بأن العلاقات بين مصر وإسبانيا قوية، قائلًا: “فمصر دولة صديقة لنا وعلاقتنا على كافة المستويات قوية”.

وأشار سانشيز، إلى أن فرص الاستثمار بين البلدين قوية، وهناك الكثير بين البلدين من الفرص، متابعًا أن فيروس كورونا أدى إلى توجيهات مختلفة في جميع المجالات، وهى أن اتحاد العالم كله أمر ضرورى للغاية.

وأكد أن مصر دولة أساسية ومحورية فى إفريقيا سياسيًا واقتصاديًا، كما أنها ذات أهمية كبرى لنا فى إسبانيا، مضيفًا أن هذه زيارته الأولى لمصر قائلًا: “سعيد للغاية بما لقيته من ترحاب شديد فى مصر”.

واستكمل أن مصر تعمل من عام 2014 لفتح الاقتصاد المصرى، لتنفيذ العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين قوية. 

وبدأت فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بحضور عدد من وزراء البلدين.

يذكر أن رئيس حكومة مملكة إسبانيا يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددًا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإسبانية.

كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

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