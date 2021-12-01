الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف أضرار العوامل الجوية على محصول الفاصوليا

محصول الفاصوليا
محصول الفاصوليا

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة عن الأضرار التي تصيب الفاصوليا بتأثير عوامل الجو والمناخية وتشمل:

أولا تأثير الصقيع

تحدث هذه الظاهرة نتيجة انخفاض في دارجات الحرارة، حيث يتم فيها تجمد المياه داخل خلايا الأوراق وبعد ذلك يحدث انفجار في أسطح الورقة ويسبب هذا التجميد طبول للنبات وبعد ذلك يموت.

أما في الحالات الأقل حدة يحدت سقوط الأزهار فقط بجانب ظهور بقع بنية على الأوراق

ثانيا: تأثير ارتفاع درجات الحرارة

يحدث هذا التأثير في صورة احتراق لأوراق البات، حيث تموت الخلايا السطحية نتيجة أشعة الشمس القوية، ثم بعد ذلك تظهر بقع بنية صغيرة على أسطح الأوراق المعروضة للشمس وتكبر هذه البقع كلما ازداد التعرض لأشعة الشمس القوية.

ثالثا؛ الفجوة البنية.

في هذه الحالة تظهر بقع  بنية على الفلقات ويمكن رؤيتها من خلال فصل الفلقتين عن بعضهما، ويكون السبب الرئيس وراء ظهور الفجوات البنية نتيحة نقص المنجنيز.

رابعا: تساقط الأزهار؛ 

هناك العديد من الأسباب وراء سقوط ازهار الفاصوليا والتي منها، زيادة الري بالإضافة الي ضعف التسميد او ارتفاع منسوب المياة، أو ارتفاع نسبة الملوحة سواء في التربة او المياة او زيادة نسبة الكالسيوم في التربة.

الأخطاء التي يقع فيها المزارع 

1.عدم الاهتمام بالحصول علي مصدر جيد للتقاوي

2.عمليات الري الزائد نتيجة عدم مسح الخطوط

3.زراعة الفاصوليا في الاراض القوية او الري بمياة مالحة

4.عدم الاهتمام بالتسميد البوتاسيوم والكالسيوم

5.الزراعة على رشتين من الطرق السيئة

6.المالبغة في التسميد الآزوتي

7.خلط المبيدات الحشرية بالمبيدات الفطرية والعناصر الصغري

8.عدم التويم قبل حصاد المحصول الجاف

الزراعة تكشف الأضرار التى تصيب محصول الفاصوليا بسبب تأثير العوامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-12-2021

رئيس «الضرائب»: إنشاء وحدة لدعم الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر «الهيروين» بالإسكندرية

انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور رئيسا وزراء البلدين

اليابان: 10 دول إفريقية فى قائمة حظر الدخول بسبب «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجرى وراء الكواليس فى إيران

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية