«الزراعة» تكشف أضرار العوامل الجوية على محصول الفاصوليا

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة عن الأضرار التي تصيب الفاصوليا بتأثير عوامل الجو والمناخية وتشمل:

أولا تأثير الصقيع

تحدث هذه الظاهرة نتيجة انخفاض في دارجات الحرارة، حيث يتم فيها تجمد المياه داخل خلايا الأوراق وبعد ذلك يحدث انفجار في أسطح الورقة ويسبب هذا التجميد طبول للنبات وبعد ذلك يموت.

أما في الحالات الأقل حدة يحدت سقوط الأزهار فقط بجانب ظهور بقع بنية على الأوراق

ثانيا: تأثير ارتفاع درجات الحرارة

يحدث هذا التأثير في صورة احتراق لأوراق البات، حيث تموت الخلايا السطحية نتيجة أشعة الشمس القوية، ثم بعد ذلك تظهر بقع بنية صغيرة على أسطح الأوراق المعروضة للشمس وتكبر هذه البقع كلما ازداد التعرض لأشعة الشمس القوية.

ثالثا؛ الفجوة البنية.

في هذه الحالة تظهر بقع بنية على الفلقات ويمكن رؤيتها من خلال فصل الفلقتين عن بعضهما، ويكون السبب الرئيس وراء ظهور الفجوات البنية نتيحة نقص المنجنيز.

رابعا: تساقط الأزهار؛

هناك العديد من الأسباب وراء سقوط ازهار الفاصوليا والتي منها، زيادة الري بالإضافة الي ضعف التسميد او ارتفاع منسوب المياة، أو ارتفاع نسبة الملوحة سواء في التربة او المياة او زيادة نسبة الكالسيوم في التربة.

الأخطاء التي يقع فيها المزارع

1.عدم الاهتمام بالحصول علي مصدر جيد للتقاوي

2.عمليات الري الزائد نتيجة عدم مسح الخطوط

3.زراعة الفاصوليا في الاراض القوية او الري بمياة مالحة

4.عدم الاهتمام بالتسميد البوتاسيوم والكالسيوم

5.الزراعة على رشتين من الطرق السيئة

6.المالبغة في التسميد الآزوتي

7.خلط المبيدات الحشرية بالمبيدات الفطرية والعناصر الصغري

8.عدم التويم قبل حصاد المحصول الجاف