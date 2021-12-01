الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عرض «أطياف» ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي

أطياف
أطياف

يعرض اليوم لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط، الفيلم الروائي "أطياف" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "أطياف" من إخراج مهدي هميلي، وإنتاج تونس، لوكسمبرج، فرنسا، وتدور أحداثه في تونس العاصمة، تسجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا، وبعد إطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم، تأخذها الرحلة إلى أحشاء المدينة، محاولة العثور على ما فقدته من ذاتها والتصالح مع مجتمع عنيف ومتطرف.

يبدأ عرض الفيلم، الذي تبلغ مدته 122 دقيقة، في الساعة الـ 12:30 مساء، بالمسرح الصغير، في دار الأوبرا.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

يعرض اليوم لأول مرة في أفريقيا، الفيلم الروائي "أرض الأحلام"، ضمن قسم العروض الخاصة بالدورة الـ 43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أرض الأحلام" من إخراج شيرين نشأت، شجاع عزاري، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا.

تدور الأحداث حول سيمين مهاجر إيراني، تعمل في مكتب الإحصاء الأمريكي الذي بدأ برنامجا لتسجيل أحلام المواطنين، هوس سيمين الشخصي هو محاولة التقاط أحلام الأشخاص الذين قابلتهم من خلال تصويرهم ثم انتحال هويتهم سرا باللغة الفارسية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

عرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "رقيق"، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "رقيق" من إخراج صمويل ثيس، وإنتاج فرنسا، وتدور أحداثه حيث تتغير الأمور في حياة جوني البالغ من العمر عشر سنوات عندما يتولى مدرس جديد حديث العهد بالمدينة الكبيرة فصله في المدرسة، يؤمن السيد أدامسكي بجوني، ويريد أن يفتح له عالما جديدا، والمعلم الشاب المثقف يثير أيضًا اهتمام الصبي.

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