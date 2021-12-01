مصرع ربة منزل دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الغربية

لقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر مصرعها، مساء أمس الثلاثاء، أثناء عبورها الشارع بمدينة سمنود بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث دهستها سيارة مسرعة ما أدى لإصابتها بإصابات بالغة وخطيرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود العام تحت تصرف النيابة.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا بدهس سيدة أسفل عجلات سيارة ربع نقل أمام مسجد أبوهرجة الواقع داخل مدينة سمنود، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، ووضعت تحت تصرف النيابة.



وعلى الفور تم نشر الخدمات المرورية بالطريق لتنظيم حركة السير والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتم القبض والتحفظ على سائق السيارة الربع نقل المتسببة في الحادث، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت الأجهزة الأمنية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.