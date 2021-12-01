الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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عالم

وزير الصحة السعودى: نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدى لفيروس كورونا

وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل

 أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته.


وقال الجلاجل، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، "نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدي لكورونا وتحوراته، راجيا من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

 

و علي صعيد آخر ،  أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنه ابتداءً من اليوم الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى البلاد عن (6) دول معلق القدوم منها هي: (إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، والهند)، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.


وشددت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"  - على جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ (72) ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي.


وأكدت الهيئة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في السعودية.

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