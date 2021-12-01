الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيسان الموريتانى والسنغالى يضعان حجر الأساس لجسر يربط بلديهما

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونظيره السنغالي ماكي سال  في مدينة روصو جنوب نواكشوط ، حجر الأساس لبناء جسر يربط بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن الجسر سيعزز حركة المبادلات التجارية بين البلدين، ويأتي تلبية للطلب المتزايد للنقل على المحور الرابط بين أوروبا وإفريقيا مرورًا بموريتانيا وجمهورية السنغال.

ووفقًا للرئاسة الموريتانية تصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع وملحقاته 63ر87 مليون يورو بتمويل مشترك بين حكومتي البلدين وكل من البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار.

وقال الرئيس الموريتاني، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس، إن بناء هذا الجسر يعزز التبادلات الاقتصادية ويترجم التطلعات لجعل تداول البضائع والأشخاص أكثر مرونة، خاصة وأنه خلال السنوات الأخيرة، ونظرًا للنمو السريع للنقل على هذا المحور المهم الذي يربط أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا المتاخمة للصحراء، أصبح من الضروري إقامة بنى تحتية تتلاءم ومستوى كثافة التجارة وطموحاتنا المشتركة في النمو والتنمية المستدامة.

من جانبه، قال الرئيس السنغالي، إن جسر روصو «يشكل حلقة أساسية من محور طنجة – الدار البيضاء – نواكشوط – دكار، المحور الذي يستمر ليصل أبيدجان ولاجوس»، مؤكدا أن مشروع الجسر «يضاف إلى سلسلة مشاريع البنية التحتية لتحقيق الاندماج الإفريقي».

الافريقي الاتحاد اقتصاد المغرب العربي الرئاسة الاقتصادية تكلفة الاتحاد الأوروبي تمويل التبادل موريتانيا التنمية المستدامة ذكر البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

بداية «نوة قاسم».. سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق بالإسكندرية

«الصحة»: تسجيل 949 إصابة جديدة بكورونا.. و62 حالة وفاة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

«الاتصالات» تطالب مصنعى الهواتف بتحمل جزء من التعريفة الجمركية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية