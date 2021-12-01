الرئيسان الموريتانى والسنغالى يضعان حجر الأساس لجسر يربط بلديهما

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونظيره السنغالي ماكي سال في مدينة روصو جنوب نواكشوط ، حجر الأساس لبناء جسر يربط بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن الجسر سيعزز حركة المبادلات التجارية بين البلدين، ويأتي تلبية للطلب المتزايد للنقل على المحور الرابط بين أوروبا وإفريقيا مرورًا بموريتانيا وجمهورية السنغال.

ووفقًا للرئاسة الموريتانية تصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع وملحقاته 63ر87 مليون يورو بتمويل مشترك بين حكومتي البلدين وكل من البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار.

وقال الرئيس الموريتاني، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس، إن بناء هذا الجسر يعزز التبادلات الاقتصادية ويترجم التطلعات لجعل تداول البضائع والأشخاص أكثر مرونة، خاصة وأنه خلال السنوات الأخيرة، ونظرًا للنمو السريع للنقل على هذا المحور المهم الذي يربط أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا المتاخمة للصحراء، أصبح من الضروري إقامة بنى تحتية تتلاءم ومستوى كثافة التجارة وطموحاتنا المشتركة في النمو والتنمية المستدامة.

من جانبه، قال الرئيس السنغالي، إن جسر روصو «يشكل حلقة أساسية من محور طنجة – الدار البيضاء – نواكشوط – دكار، المحور الذي يستمر ليصل أبيدجان ولاجوس»، مؤكدا أن مشروع الجسر «يضاف إلى سلسلة مشاريع البنية التحتية لتحقيق الاندماج الإفريقي».