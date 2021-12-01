أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 1 /12 /2021

سجلت أسعار طن الأسمنت، اليوم الأربعاء، تراجعًا في بعض الشركات العاملة في القطاع، وصل إلى نحو 15 جنيهًا، بينما واصل البعض الآخر حالة الاستقرار الذي بدأه أمس، وتنشر "الدستور" من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 1-12-2021.



أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

سجل سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، تراجعًا بنحو 15 جنيهًا، حيث وصل إلى 1085 جنيهًا، وتلاه سعر طن الأسمنت المسلح، حيث انخفض 3 جنيهات فقط، وسجل 1080 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة مصر بني سويف، والذي استقر عند 1080 جنيهًا.



في حين جاء سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، مستقرًا عند 1070 جنيهًا للطن الواحد، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، والذي استقر أيضًا عند 1070 جنيهًا، تبعهما سعر طن الأسمنت بشركة النصر، والذي سجل 1050 جنيهًا.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري، 1040 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي جاء منخفضا 5 جنيهات، ليسجل 1035 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المعلم، والذي استقر عند 1035 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، والذي سجل 1030 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة سيناء، حيث استقر عند 1000 جنيه، مساويًا مع سعر طن الأسمنت بشركة المسلة بنحو 1000 جنيه، في حين تراجع سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 7 جنيهات، حيث وصل إلى 993 جنيهًا،





أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ عدة أشهر، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.





أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

تراجع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة إلى 800 جنيهًا، وتبعه في ذلك سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 785 جنيه، بانخفاض قدره 15 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

وسجلت أسعار طن الأسمنت المقاوم تفاوت بجميع شركاتها، حيث تراجع استقر سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار، عند 1130 جنيهًا، بيننا تراجع سعر طن الأسمنت بشركات السويدي إلى 1120 جنيهًا، تبعه في ذلك سعر طن الأسمنت بشركة المسلح، والذي تراجع إلى 1115 جنيهًا للطن الواحد.

كما انخفض سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1105 جنيهًا، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر عند 1075 جنيهًا، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث بلغ 1060 جنيهًا.