مجمع الأسماك بالأميرية: طرح عبوة 2 كيلو لحوم هندية بـ120 جنيهًا

أكد محمد عبد الباري، مدير مجمع الأسماك بالأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح نوعين من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بنسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الاسواق المحلية، بجانب طرح جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة من منتجات بحيرة ناصر وقناه السويس وسوق العبور ومزارع كفر الشيخ ومزارع غليون بأسعار مخفضة.

وقال عبد الباري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم طرح اللحوم السودانية بسعر 95 جنيها للكيلو الواحد من خلال استلام كميات تتراوح ما بين 250 كيلو إلى 400 كيلو جرام حسب الطلب، ويتم نفاذ الكمية لأن هناك إقبالًا كبيرًا على مثل هذه اللحوم مقارنة بطرح مثيلاتها في الأسواق المحلية للحوم البلدية بسعر 150 جنيها للكيلو.

وأضاف مدير مجمع الأسماك بالأميرية أنه يتم طرح النوع الثاني وهي اللحوم الهندية بسعر 60 جنيها درجة أولى وأفضل وأقرب إلى اللحوم البرازيلية، حيث يتم طرح العبوة الواحدة ما بين اثنين كيلو إلى 4 كيلو جرام.

وأوضح أن طرح العبوة الأولى 2 كيلو جرام للحوم الهندية بسعر 120 جنيهًا والعبوة الثانية 4 كيلو لحوم هندية بسعر 240 جنيها.

وأشار إلى أنه يتم طرح الدواجن المجمدة البرازيلية بسعر 37 جنيهًا لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع بأسعار مخفضة.