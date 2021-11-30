الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى بنى سويف

حالات تعدى على الأرض
حالات تعدى على الأرض الزراعية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى فى بنى سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري ، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

ونجحت الحملة فى إزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية  بزمام مناشي أبو صير وابويط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

كما واصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز والتي أسفرت عن رفع ما يقرب من 180 طن قمامة وتراكمات بالمدينة والقرى.

وفى إطار الاهتمام بالعملية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية تم تسليم قطعة أرض للمنطقة الأزهرية بناحية النواميس لإنشاء معهد ديني أزهري لخدمة آهالي القرية والعزب والنجوع التابعة لها، كما تم متابعة صيانة خط السكة الحديد بقرية الميمون.

كما تم رصد 13 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وذلك أثناء حملة تفتيشية نفذها مكتب تموين إطواب وإنفسط بالتنسيق مع الوحدة المحلية بهدف ضبط الأسواق، وتحسين مستوى الدعم المقدم للمواطنين.

وفى سياق آخر، التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم" اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة،والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق،وذلك في إطار التعاون المشترك للنهوض بالمناطق الصناعية وتذليل المعوقات التي قد تواجه جهود الدولة للنهوض والدفع بالاستثمار والقطاع الصناعي.

 

بني سويف صيانة حملة تفتيشية الدكتور محمد هاني غنيم العملية التعليمية مخالفة تموينية

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وائل لطفي

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