الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 4 حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأهناسيا

حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات

قامت الوحدة المحلية بمركز أهناسيا فى محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب نشأت معبد، بتنظيم حملة إشغالات، أسفرت عن إزالة عددٍ من التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والأسواق العشوائية لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية قاي من إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف بعزبة خورشيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العواونة بمتابعة توزيع السماد الكيماوي بالجمعية الزراعية لقرية منشأة الأمراء وجمعية سدمنت الجبل، فضلاً عن المرور على المدارس بقرية منشأة الأمراء لمتابعة حسن سير العمل والانضباط الإداري وانتظام العملية التعليمية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية ننا بمتابعة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي ضد الالتهاب السحائي حفاظاً على السلامة العامة للتلاميذ، ومن ناحية أخرى تم متابعة أعمال تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وفى سياق آخر، عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ،اجتماعا لمناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة كافة صور التعديات،التى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزلالات على أراضى أملام الدولة خلال ستة أشهر.

وذلك بحضور أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومسؤولى جهات الولاية على أراض أملاك الدولة ، ومسؤولى القطاعات والمرافق

بني سويف سيارات مدارس شكاوى المواطنين رفع الإشغالات الدكتور محمد هاني غنيم الأسواق العشوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

قرار جديد من النيابة بشأن خطف 5 أطفال وهتك عرضهن داخل مدرسة بالمعادى

تفاصيل تنفيذ منع دخول المواطنين لمكاتب الشهر العقارى دون تلقى اللقاح

الصحة: أغلب المصابين بـ«أوميكرون» من فئة غير الملقحين

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية