تنفيذ 4 حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأهناسيا

قامت الوحدة المحلية بمركز أهناسيا فى محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب نشأت معبد، بتنظيم حملة إشغالات، أسفرت عن إزالة عددٍ من التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والأسواق العشوائية لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية قاي من إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف بعزبة خورشيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العواونة بمتابعة توزيع السماد الكيماوي بالجمعية الزراعية لقرية منشأة الأمراء وجمعية سدمنت الجبل، فضلاً عن المرور على المدارس بقرية منشأة الأمراء لمتابعة حسن سير العمل والانضباط الإداري وانتظام العملية التعليمية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية ننا بمتابعة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي ضد الالتهاب السحائي حفاظاً على السلامة العامة للتلاميذ، ومن ناحية أخرى تم متابعة أعمال تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وفى سياق آخر، عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ،اجتماعا لمناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة كافة صور التعديات،التى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزلالات على أراضى أملام الدولة خلال ستة أشهر.

وذلك بحضور أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومسؤولى جهات الولاية على أراض أملاك الدولة ، ومسؤولى القطاعات والمرافق