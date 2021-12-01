«الإفتاء» تجيب.. ما حكم استخدام هاتف العمل فى المكالمات الشخصية؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر، الذي تجريه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائلة تقول: «اعمل في شركة موظفة كول سنتر، ولكني استخدم الهاتف الخاص بالشركة في المكالمات الشخصية مع أصدقائي وأهلى.. فما حكم الشرع؟

من جانبها، ردت الدار قائلة:" ينبغي على كل إنسانٍ أن يحافظ على المال العام، ولا يجوز له الاعتداء عليه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ لأن حفظ هذا المال من مقاصد الشريعة الإسلامية التي يجب علينا جميعًا أن نصونه ونحافظ عليه، لأن منفعته تعم جميع المواطنين فلا يصح أن يستغل لأغراض شخصية.

وأضافت "الإفتاء"، أن استعمال التليفونات الخاصة بالشركة التي تعملين فيها في غير ما خُصصت له غير جائز وحرام، وذلك لما فيه من الإضرار بالمال العام، وعلى ذلك فلا يجوز للعاملين بالمصالح الحكومية والخاصة، أن يستخدموا تليفون النداء الآلي في مكالمات شخصية إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما وأن هناك نظام الاتصال عن طريق الكروت الخاصة، والضرورة تقدر بقدرها.

وكانت دار الإفتاء قد حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصريمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.