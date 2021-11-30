مدرب زوجة محمد صلاح: «التزمت بأكل صحى وعادات غذائية سليمة»

خطفت ماجي صادق، زوجة اللاعب محمد صلاح، أنظار الجميع عند ظهورها في حفل القدم الذهبية 2021، والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما، لاستلام الجائزة بدلًا عن زوجها بالرغم من حضوره، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور، حيث أطلت بشكل مختلف ظهرت نحيفة وقد خسرت الكثير من الوزن خلال فترة قليلة.

وأثارت نحافتها الشديدة التساؤلات لمعرفة هل هي تمارين رياضية أم عمليات تجميل أو تكميم، الأمر الذي حاول الكثيرون البحث عنه للوصول إلى إجابة يسيرون من خلالها على النسق نفسه الذي يؤدي إلى نفس النتيجة.

من جانبه، علق الكابتن مينا سمير، مدرب اللياقة البدنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على نحافة ماجي زوجة محمد صلاح، ونشر صورة لها وكتب تعليقا قائلا: “فخور إني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب”.

وأضاف "سمير" على صفحته الشخصية: "أنا منسبتش الفضل ليا خالص عشان ده عيب.. انا قولت كنت جزء من الرحلة أنا عملت خطه التدريب والتغذية اونلاين وكان الهدف إنها تعيش حياة صحية وكنت فخور إنها اختارتني ووثقت فيا وفعلا التزام مش طبيعي مصدقتش والموضوع كان تحدي بنسبالها واتفأجئت في تاني مرة من النتيجة وكل الصور كانت بإذن طبعا وبشكرها إنها خلتني جزء بسيط من النجاح ده وإن ده كان من فترة مش حاليا خالص وربنا عوض تعبي سنين من أنظمة مجانية للوطن العربي كله وإني كنت جزء بسيط من تغيير عادات المجتمع الخطأ في التغذية".

وأشار مينا سمير: "أخيرا أنا بدرب ناس كتير أونلاين مشاهير وغير مشاهير ومن ٣ سنين مش بقول ده يعني كنت بعلن زمان دلوقتي بحتفظ بنتايجي لنفسي".