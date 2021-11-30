الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

«توفيق»: توجيه حصيلة بيع أراضي الحديد والصلب لتعويضات العاملين وسداد الديون

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن توجيه حصيلة بيع أراضي شركة الحديد والصلب المصرية التي يتم تصفيتها إلى تعويضات العاملين وسداد المديونيات، موضحًا أن مساهمي الحديد والصلب المصرية قاموا بتغيير ما قاله في مجلس النواب حول أراضي الحديد والصلب المصرية.

وأضاف «توفيق» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن ما قاله في مجلس النواب ظهر اليوم أنه جارِ تغيير استخدام 6 مليون متر من صناعي إلى سكني وإداري وتجاري، لزيادة قيمة الأرض، موضحًا أنه سيتم تقييم كل قطعة أرض بثمنها، حيث أن الشريط المطل على الكورنيش لا يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج إلى إنفاق كبير من المطورين.

وأكد، أن أول 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأرض ستذهب إلى تعويضات العاملين والدائنين.

وأضاف: «السادة ميكرات الحديد والصلب حولوا كلامي في مجلس النواب ظهر اليوم إلى عكس ما قلته، قلت أنه جاري تغيير الاستخدام للـ6 مليون متر من صناعي إلى سكني وإداري وتجاري لزيادة قيمة الأرض، وذلك ردًا على المشككين الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس، كما أوضحت أن المساحة شاسعة وسيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لا يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج لنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق».

واستطرد: «أوضحت أن أول 11.25 مليار جم من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين و الدائنين بعدها يذهب أي فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم، ولذا أنصح المتداولين بعمل حساباتهم بناء على هذه المعلومات وعدم الجري وراء الأوهام المسوقة إليهم من ميكرات لا تهمهم إلا جيوبهم».

مصر الحكومة الحديد والصلب مرافق جنيه بعد منة حساب وزير أراضي المصرية ثمنة مجلس النواب رسمية

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