بالأرقام.. تفاصيل التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

تعقد غدا الأربعاء، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأسباني بحضور رئيسي وزراء البلدين وعدد من الوزراء.

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر، تستمر لمدة يومين؛ لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.

وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" تفاصيل التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا.

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا سجّل تطورا كبيرا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، وأصبح هذا ملحوظا من جهة الصادرات والواردات المصرية بين الجانبين وحجم الاستثمارات وتحويلات المصريين.

ارتفع التبادل التجارى بين مصر واسبانيا لـ1.2 مليار دولار، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة بلغت 23.9 بالمئة.

ارتفعت الصادرات المصرية لاسبانيا لـ525.7 مليون دولار، مقابل 429.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة بلغت 22.5 بالمئة.

بلغت الواردات المصرية من اسبانيا 719.6 مليون دولار، مقابل 576 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة ارتفاع 24.9 بالمئة.

الحديد والصلب أهم سلعة صدرتها مصر لإسبانيا وسجلت قيمته 149.4 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 113.7 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 50 مليون دولار، ثم ملابس 34.2 مليون دولار، وأخيراً المنيوم ومصنوعاته 19.7 مليون دولار.

ارتفعت قيمة الاستثمارات الإسبانية بمصر بالربع الثالث من العام المالى 2020/2021 لتسجل 11.3 مليون دولار، مقابل 8.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.1%.

بلغت تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 16.4 مليون دولار بالعام المالي 2018/2019 مقابل 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 11.2%.