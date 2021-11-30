متى تبدأ التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة؟

يبحث العديد من المواطنين عن موعد انخفاض الحرارة في البلاد، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.

متى تبدأ التقلبات الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تتوقع ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

مواعيد انخفاض درجات الحرارة

تبدأ مواعيد انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل ومن المتوقع سقوط الأمطار على القاهرة والإسكندرية مع التقلبات الجوية.

وبالتزامن مع ذلك قررت هيئة الأرصاد الجوية تقديم عدد من النصائح للمواطنين حال التقلبات الجوية ومنها تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على عدم ملامسة أعمدة الإنارة ويفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تحذيراتها إنه عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى؛ بالإضافة إلى أنه يفضّل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيانها بتوقعات ارتفاع درجات الحرارة أنها تناشد المواطنين بعدم التخفيف في الملابس والبدء في ارتداء الملابس الشتوية وليس الخريفية ونبهت على سائقي السيارات التحذيرات من الشبورة الصباحية وتبدأ مع موجة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنها تصدر بيان كل يوم بكامل درجات الحرارة في مخالف المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية.