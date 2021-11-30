محكمة ألمانية تدين عضو سابق في داعش وتقضي بسجنه مدى الحياة

محكمة ألمانية تدين عضو سابق في تنظيم داعش بتهمة الإبادة وتقضي بسجنه مدى الحياة من الإيزيديين في عام 2015، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، أن محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا أدانت اليوم، العراقي طه الجميلي (البالغ من العمر 29 عاما) بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة وقضت بسجنه مدى الحياة.

وتعد هذه القضية هي الأولى في العالم التي تقضي فيما إذا كان عضو سابق بتنظيم داعش الإرهابي قد لعب دورا في محاولة الإبادة لأقلية الإيزيدية.

وتوفيت الطفلة ذات الخمس أعوام بسبب الجفاف في صيف عام 2015. وتم الحكم على زوجة المدعي عليه، جنيفر، بالسجن 10 سنوات في أكتوبر الماضي بعد أن وجدت محكمة أنها لم تفعل شيئا حيال الطفلة التي تُركت لتموت عطشا في الشمس.

وأوضح مدعو العموم الألمان أن الجميلي اشتري سيدة إيزيدية وطفلتها البالغة من العمر 5 أعوام كسبايا من قاعدة تابعة للتنظيم في سوريا عام 2015.

وقام المدعي عليه باصطحاب السيدة وطفلتها إلى منزله في مدينة "الفلوجة" العراقية. ووفقا للائحة الاتهام، فإن المدعي عليه وزوجته كانا يقومان بضرب السيدة وابنتها بانتظام ويقدمان لهما كمية غير كافية من الطعام.

وتم إلقاء القبض على طه الجميلي في اليونان في مايو عام 2019 بموجب مذكرة اعتقال ألمانية وتم ترحيله إلى ألمانيا في أكتوبر.

فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، التزام الحلف "بشدة بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش"، مشيرًا إلى أن جميع الحلفاء أعضاء في التحالف العالمي، وأن الحلف يقدم الدعم من خلال رحلات الاستطلاع "أواكس" ومن خلال بعثة الناتو في العراق.

وقال ستلوتنبرج - في اجتماع لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما برئاسة مشتركة بين إيطاليا والولايات المتحدة - أنه بناءً على طلب الحكومة العراقية وافق وزراء دفاع حلف الناتو في فبراير على توسيع مهمة الحلف الاستشارية والتدريبية وبناء القدرات في العراق للمساعدة في تعزيز قوات ومؤسسات الأمن العراقية حتى يتمكنوا من منع إعادة ظهور "داعش" وتحقيق الاستقرار في بلدهم، حسب ما جاء على موقع "الناتو" على الإنترنت.