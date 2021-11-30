الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

9 ديسمبر.. انطلاق معرض «FOCAL POINT» للكتب الفنية فى الشارقة

معرض «FOCAL POINT»
معرض «FOCAL POINT» للكتب الفنية فى الشارقة

يعود معرض "FOCAL POINT" أحد أكبر معارض الكتب الفنية في المنطقة  فى دورته الرابعة من 9 إلى 11 ديسمبر 2021 في بيت عبيد الشامسي التابع لمؤسسة الشارقة للفنون، ساحة الفنون.

يجمع المعرض أكثر من 120 ناشرًا ومجلة وفنانًا ومحرراً ومؤلفًا وصانعًا مع أكثر من 500 عنوان من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما في ذلك كتب الفنانين والمجلدات والمجلات الأكاديمية وزينات وغيرها من المنشورات غير التقليدية والتجريبية.

سيضم معرض هذا العام أيضًا عددًا من الأحداث الموسيقية وورش العمل المتعلقة بالطباعة للأشخاص من جميع الأعمار.

افتتحت FOCAL POINT 2021 بسلسلة طويلة من المحادثات وإصدارات من المنشورات المهمة والأعمال الفردية ، تجري في Flying Saucer الشهير التابع للمؤسسة، و تشمل المنشورات ما يلي: " أحمد مرسي: خيال حواري ، خلق خطير: حاشية لبينالي الشارقة 14 ، بيروت بيرفت: عمارة الفرسان وخريطة المهجور والكورنيش 3"، وهي الاعمال الفائزة عام 2019 بمنحة مركز تنسيق مؤسسة الشارقة للفنون للنشر إطلاق لحظة الطرب والسهو في الرواية الرسمية.

تعود ملكية هذا البيت إلى المرحوم عبيد بن حمد الشامسي ويرجع تاريخ البيت إلى عام 1845، حيث يسهم عبيد بن حمد الشامسي في إظهار فن العمارة الخليجية التقليدية ويمثل تجسيداً لروح إمارة الشارقة.

عقب انتهاء أعمال الترميم عام 1997، أضيف للبيت 13 مرسماً مجهزاً تقوم إدارة الفنون بتخصيصها للفنانين المحترفين المداومين على إنتاج أعمالهم الإبداعية، ولهذا أطلق عليه "رواق الفنون".

وتتوافد أعداد كبيرة من الفنانين المعاصرين من جميع أنحاء العالم لاستخدام المراسم كل عام بدعوة من إدارة الفنون في الشارقة، حيث تسود أجواء الهدوء والسكينة أثناء النهار، بينما يتحول البيت إلى خلية نحل عامرة بالأنشطة عند التقاء الفنانين وتحاورهم بشأن أعمالهم الإبداعية في الفترة المسائية.

بيت عباد الشامسى الثقافي مؤسسة الشارقة للفنون معرض focal pint الكتب الفنية إدارة الشؤون الثقافية في دائرة ثقافة الشارقة

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وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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