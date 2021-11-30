تحقيقات موسعة في طعن موظف لزوجته ونجليه والقفز من الطابق الرابع بالوراق

تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة إقدام موظف على الشروع في قتل زوجته وطفليه طعنًا وإنهاء حياته قفزا من شرفة الشقة بسبب خلافات أسرية ومادية.

تبين من التحقيقات أن الواقعة ارتكبها موظف بشركة بترول وألقى بنفسه قفزا من الطابق الرابع بعد شروعه في قتل زوجته وابنيه، بمنطقة الوراق بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما تبين أن الموظف سدد طعنتين في جسد زوجته، محدثا إصابتها بمنطقة الصدر والبطن، خضعت على إثرها لعملية جراحية.

أضافت التحقيقات أن الزوجة حالتها الصحية مستقرة، كما أن نجلي السيدة حالتهما الصحية مستقرة، حيث إصابتهما عبارة عن كسور وكدمات وسحجات بالرأس، وتم تقديم الإسعافات الطبية لهما.

كما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الزوجة المصابة "معلمة بمدرسة" اتهمت زوجها بإحداث إصابتها ونجليها (9، 10 سنوات) بسبب خلافات زوجية.

تلقى قسم شرطة الوراق، إشارة من أحد المستشفيات الحكومية باستقباله سيدة وابنيها مصابين بطعنات إثر تعرض زوجها عليهم بالضرب بآلة حادة سكين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ لتعثر على جثة الزوج أسفل العقار سكنه بعد قفزه من الطابق الرابع.

البداية بتلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال معلمة وأبناءها الاثنين مصابين بطعنات وكسور وادعاء قيام زوج المصابة الأولى والد المصابين الآخرين على الشروع في قتلهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ

بالفحص تبين صحة ما جاء وإقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته وأبنائه لمروره بأزمة نفسية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله وبالفحص تبين إقدامه على الانتحار قفزا من شرفة الشقة محل سكنه ليلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف

تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.