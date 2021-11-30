زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية من مختلف الجنسيات بمطار الأقصر

صرحت مصادر مسئولة بالشركة المصرية للمطارات، عن زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية من مختلفة الجنسيات، والوافدة من عدة دول أوروبية وعربية خلال الآونة الأخيرة إلى مطار الأقصر الدولي، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، وقرب الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، والذي من المتوقع أن تشهد تلك الفترة زيادة طائلة وهائلة في الرحلات الجوية الداخلية والدولية مختلف الجنسيات عبر مختلف شركات الطيران الأجنبية والعربية والمصرية الوطنية والخاصة.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن مطار الأقصر الدولي يشهد حاليا طفرة إنشائية هائلة في ظل التوسعات التي تقوم بها الشركة المصرية للمطارات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، تماشيًا مع رؤية واستراتيجية وزارة الطيران المدنى فى تطوير المطارات المصرية، بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، في ظل زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى محافظة الأقصر خلال الفترة الراهنة.

وأشارت المصادر، إلى أن الهدف من عمليات التوسعة والتطوير هو استيعاب أكبر عدد من الوفود الركابية ومختلف أنواع الطائرات ذات الطرازات الصغيرة والمتوسطة والعريضة مثل بوينج 777 و787، وتسهيل عمليات السفر والوصول داخل صالات المطار، في ظل الزيادة التشغيلية الهائلة التي يحظى بها مطار الأقصر الدولي في الوقت الراهن.

وأوضحت المصادر، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي بقيادة اللواء طيار أركان حرب هشام فريد، تحرص على تلبية كافة الاحتياجات والطلبات الخاصة بالوفود الركابية والسياحية، وهو ما ظهر جليا أثناء افتتاح طريق الكباش السياحي الخميس الماضي بحضور كبار الشخصيات السياسية والسفراء الأجانب والعرب، بحفاوة وحسن الاستقبال من جانب إدارة المطار، حيث تم توجيه الشكر والتقدير من كافة الوفود الاجنبية والضيوف إلى مسئولي المطار.

وأكدت، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، تواصل يوميا عمليات التعقيم والتطهير كفاءة الصالات والمنشآت التابعة للمطار، فضلا على تشديد تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية على كافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية الوافدة إلى المطار بمرحلتي السفر والوصول، في ظل تدهور الأوضاع الصحية على مستوى العالم.