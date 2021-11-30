«التعليم العالى»: انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى فى ديسمبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي «GFHS»، بعنوان «رؤية المستقبل» خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامى، بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وأشار الوزير إلى أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور، من أهمها: مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة، لافتًا إلى مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية.

بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد «NAAC»، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.

من جانبه، أشار د.محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي والمدير التنفيذى للمنتدى، إلى أن المنتدى يتضمن إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة، التي ستُنفذ في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية، كما يُنظم على هامش المنتدى معرض يضُم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من المُنظمات الدولية، وجهات التمويل، كما سيُحاضر في المنتدى خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، وكذلك العديد من الشخصيات العامة.

كما أعلن وزير التعليم العالى عن انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية رئيس الجمهورية يومي 8، 9 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، يسبقها انطلاق الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالقاهرة فى 6 ديسمبر 2021.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العام للإيسيسكو في دورته الـ14 عقب حفل الافتتاح عددًا من الجلسات تشمل: جلسة افتتاحية للمؤتمر العام للإيسيسكو، يليها جلسة إجرائية يتم خلالها فحص وثائق الاعتماد، ومشروع جدول المؤتمر والبرنامج الزمني، وتشكيل مكتب المؤتمر، وتتناول الجلسة الأولى إنجازات الإيسيسكو وتقرير أنشطة المنظمة للأعوام 2019-2021، ورؤية المنظمة المعدلة، وعروض تقدمها الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، فيما تتناول جلسة العمل الثانية التحديات التربوية، ويحاضر فيها كايلاش ساتيارثى، رئيس مؤسسة كايلاش للأطفال، والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2014.

وتدور جلسة العمل الثالثة حول آفاق علوم الفضاء ودورها في التنمية المستدامة، وتحاضر فيها كاترين تورنتو رئيسة مؤسسة الفضاء الأمريكية، يليها جلسة عامة، ثم جلسة عمل ختامية، يتم خلالها اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي للإيسيسكو، والإعلان عن مكان وزمان انعقاد الدورة الـ15 للمؤتمر العام للإيسيسكو، واعتماد قرارات المؤتمر.

وبالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر العام للإيسيسكو، سيتم عقد عدد من اللجان النوعية، منها: لجنة الاستراتيجيات وخطط العمل، لجنة الشئون الإدارية والمالية والقانونية؛ لعرض تقارير وخطط المنظمة ومناقشتها مع أعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر.

المجلس التنفيذي للإيسيسكو

ومن ناحية أخرى، تنطلق أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، في 6 ديسمبر 2021، وسيتم خلالها عرض تقارير أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، ومشروع التوجهات الإستراتيجية للإيسيسكو في أفق 2025، ومشروع خطة العمل والموازنة لعامي 2022-2023، وعدد من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.



جدير بالذكر أن المؤتمر العام للإيسيسكو هو أعلى سلطة تشريعية للمنظمة، إذ يتشكل من الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذين تم تعيينهم من الدول الأعضاء، ويقوم بوضع السياسات العامة للإيسيسكو، والإشراف على عملها، وينعقد كل أربع سنوات، فيما يتكون المجلس التنفيذي للإيسيسكو من الأمناء العامين للجان الوطنية في الدول الأعضاء، ويقوم خلال اجتماعاته السنوية بدراسة واعتماد التقارير ومشاريع خطط عمل المنظمة، وموازناتها، ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.